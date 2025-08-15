Adrián Ramos cargó en contra de Klopp: "Me tocó la otra cara de él"

Tras salir del América de Cali, el futuro de Adrián Ramos no ha estado para nada alejado del fútbol. El delantero caucano está oyendo ofertas y podría regresar al Fútbol Profesional Colombiano con clubes como Independiente Santa Fe o Deportivo Independiente Medellín, según las últimas informaciones que lo ponen de vuelta a la actividad.

Mientras tanto, Adrián Ramos analiza su futuro en una carrera en donde actuó en clubes importantes de Europa como el Hertha Berlín o el Borussia Dortmund en Alemania. Justamente, compartió con uno de los directores técnicos más importantes a nivel mundial como lo es Jürgen Klopp.

En el Borussia Dortmund, Adrián disputó 79 partidos y marcó 19 goles. Además, ganó la Supercopa de Alemania en 2014 cuando superaron al Bayern Múnich. Durante los tres años que estuvo en el elenco teutón, compartió en su primer año con Jürgen Klopp quien lo puso a jugar en 29 juegos, anotando seis goles.

Después de la salida de Jürgen Klopp al Liverpool, el goleador colombiano mejoró sus números con un nuevo entrenador. Bajo las órdenes de Thomas Tuchel, Adrián Ramos disputó 39 encuentros y marcó diez goles. Sin duda alguna, pasaba algo con Klopp y Adrián Ramos reveló todo en entrevista con Win Sports.

“TUVIMOS MUCHA INDIFERENCIA”; ADRIÁN RAMOS SOBRE JÜRGEN KLOPP

En diálogo con Win Sports, ‘Adriancho’ explicó cómo era su relación con el entrenador alemán y reveló que, por tantas diferencias que tuvieron, empezó a perder la confianza en el terreno de juego. No obstante, se destacó con seis goles en 29 partidos, marcando una primera temporada irregular, que poco a poco mejoró.

Adrián Ramos señaló que, “con Klopp tuvimos mucha indiferencia porque él me exigía, así como es él. En ocasiones no me gustaba como lo hacía. Yo sentía que me resaltaba cada error, sentía que no me podía equivocar y eso no me gustaba”. El delantero también aseveró que, evidentemente a todo el mundo le exigía, pero el problema fue la manera en que lo pedía.

Nunca tuvo miedo de hacerle saber al entrenador que no estaba cómodo y eso le generó consecuencias, “a mí cuando no me gusta algo se lo hago saber, y tal vez a él no le gustó la forma en la que lo hacía y fui perdiendo la confianza de su parte. Me tocó la otra cara de él, pero es parte del fútbol”.

Además, también dejó claro que lo tomó como algo normal que sucede habitualmente en la disciplina, “al transcurrir la temporada la relación con Klopp no fue la mejor, no nos entendimos y esa es la verdad. Como todo lo que pasa en el fútbol hay momentos buenos que tenemos como jugadores y momentos no tan buenos”.

ADRIÁN RAMOS, ÍDOLO EN BORUSSIA DORTMUND

Aunque llegó con mucho bombo al Borussia Dortmund por sus 179 partidos y 68 goles con el Hertha Berlín, sus tres temporadas en el Signal Iduna Park fueron regulares. Apenas anotó 19 tantos y no tuvo la continuidad deseada. No obstante, se convirtió en un referente de la institución.

Los hinchas se lo reconocen, sus compañeros también lo tienen en cuenta y Adrián Ramos ha sido invitado en varias ocasiones a partidos de leyendas del club en los últimos años. Sumado a esto, volvió a jugar recientemente en la despedida de Łukasz Piszczek y de Jakub Błaszczykowski.