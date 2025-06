Adrián Ramos regresó al fútbol profesional: jugó con un club europeo

La historia de Adrián Ramos con el América no terminó de la mejor manera. El ídolo escarlata anunció su retiro del club, pero no del fútbol. Justo en el último partido con el equipo de sus amores, la invasión en el Estadio Pascual Guerrero acabó con todo, dado que Nacional quedaba campeón de la Copa BetPlay y la afición no aguantó esa impotencia.

Un adiós que no fue como se esperaba, pero el fútbol le vuelve a dar una nueva chance a nivel profesional. De hecho, meses después de su final con el América, apareció el interés del Real Cartagena que apostaba por el delantero para intentar ascender a la máxima categoría.

Hubo negociaciones, conversaciones con el Real Cartagena y con Dumek Turbay, alcalde de la ciudad heroica, pero no se llegó a confirmar el fichaje por el cuadro cartagenero. Así las cosas, Adrián Ramos siguió quieto y tal vez piensa en un retiro definitivo del balompié.

Sin embargo, en medio de esa ausencia de ofertas a sus 39 años, el goleador escarlata volvió a ser protagonista en los últimos días y regresó a las canchas, nada más ni nada menos que en uno de los estadios más míticos de la historia del fútbol y de Europa.

ADRIÁN RAMOS JUGÓ EN EL ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU

Con la finalización de las temporadas de Europa, el Santiago Bernabéu esperará hasta agosto para volver a ser protagonista. No obstante, el representativo estadio del Real Madrid recibió la visita del Borussia Dortmund en un encuentro entre las leyendas de los dos clubes.

El partido benéfico llamado “Corazón Classic Match” tuvo al Real Madrid con el equipo alemán en la duodécima edición de este encuentro entre referentes de los dos clubes. Por el club español estuvo Toni Kroos, Raúl González Blanco y Julio Baptista, quienes fueron los goleadores. Además, estuvo Michel Salgado, Marcelo, Pepe, entre otros.

Por los lados del Borussia Dortmund, Adrián Ramos sumó sus primeros minutos en el año. El resultado final fue un 3-3 entre las leyendas. El delantero colombiano fue coreado por la afición cuando se oyó su nombre en el megáfono a la hora del comienzo del encuentro.

EL FUTURO DE ADRIÁN RAMOS

Ídolo en Alemania y en el Borussia Dortmund, el futuro de Adrián Ramos puede cambiar en próximas semanas. Tras jugar este encuentro de estrellas en el Santiago Bernabéu, jugar puede volver a ser su objetivo. Seguramente, volverá a Colombia para definir su nuevo equipo.

El delantero, que pasó por otros equipos como Hertha Berlín, Granada de España, entre otros, afirmó que esperará hasta julio para definir su futuro y ver si hay algo que le llame la atención para tomar una decisión firme. Además, agradeció hace unas semanas el interés de Real Cartagena.

Llegando a la segunda semana de junio, Adrián Ramos deberá definir su futuro en los próximos días. A sus 39 años, podría seguir jugando si lo convence una oferta, o retirarse definitivamente del Fútbol Profesional.