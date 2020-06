Agudelo contó cómo se trabaja con Maradona y afirmó no querer volver a Cúcuta

En medio de la difícil situación que vive el fútbol argentino, uno de los afectados fue el atacante antioqueño Jhonatan Agudelo, propiedad de Cúcuta Deportivo y quien no tiene entre sus planes volver al equipo de la frontera, por lo que, aunque volverá a Colombia, regresará al país para buscar ofertas de otros clubes luego de una primera experiencia internacional en la que apenas disputó unos pocos minutos y consiguió un tanto.

"Lastimosamente, Gimnasia no está bien económicamente y quisieron extender el préstamo por seis meses más, pero no llegaron a un acuerdo entre clubes. En medio de toda esa incertidumbre, por no saber cuándo vuelve el fútbol en Argentina, pues tomé la decisión de volver pronto a Colombia", aclaró el atacante sobre su situación en el programa 'Planeta Fútbol' de Antena 2.

Después de esto, hablando de cómo se maneja el cuerpo técnico de Gimnasia, afirmó: "(Ser dirigido por Maradona) Es una experiencia bastante bonita, Diego es una persona que aporta bastante experiencia al club desde lo anímico y lo táctico, pero es algo bonito para cualquier futbolista. Ambos (Méndez y él) dirigen, obviamente Diego con la parte motivacional ayuda bastante y el otro que trabaja excelente en la parte defensiva que fue donde él se destacó más, mientras que Diego con la parte ofensiva, junto a Adrián (González), ayudan a corregir errores en la parte de adelante. Igual, quien toma las decisiones es Diego".

Sobre su futuro y el de Matías Pérez García junto al de Harrison Mancilla, señaló: "Estamos a la espera de que pronto salgan otras posibilidades, no se sabe en dónde. Puede ser en Colombia o fuera del país. A Harrison y a Matías Pérez García les fue bien. Él (Matías) nos dio la mano, Mancilla jugó todos los partidos y tuvo un buen rendimiento, también van a arreglar el contrato de él porque también estaba por seis meses".

"A mi parecer tuve la oportunidad, Diego y 'Gallego' Méndez tuvieron siempre confianza en mí, me hicieron saber que era un jugador importante y los partidos que estuve pude ayudar al equipo. Estuve un mes fuera por una lesión, pero con todo esto me hicieron saber que era importante para el equipo y ellos querían que continuara con Gimnasia", analizó su breve paso.

Para concluir, remarcó sobre su presente y su regreso a Colombia: "Me preocupa volver a Cúcuta, a mí me tocó el año pasado todo ese tema de los sueldos, aún me deben. Todo lo dejo en manos de Dios y espero que salga una buena opción. Estoy haciendo trámites para ver si me puedo ir en un vuelo humanitario que sale el 8 de junio".

Y finalizó hablando de cómo es la comunicación con Maradona: "A Diego se le entiende, hay momentos que se queda un poquito pegado, pero todas sus indicaciones eran muy buenas".