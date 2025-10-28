Actualizado:
Mar, 28/10/2025 - 13:55
Águilas Doradas vs Envigado EN VIVO 28 de octubre: Liga Betplay 2025
Águilas busca un triunfo clave para mantenerse en el grupo de los ocho clasificados.
Águilas Doradas se enfrenta a Envigado en el partido por la fecha 18 de la Liga Betplay 2025. Los de Rionegro buscarán un triunfo para mantenerse en el grupo de los ocho y con chances de clasificar a Cuadrangulares en el segundo semestre.
Para esta oportunidad, las águilas llegan en medio de buenas sensaciones sobre lo que será el futuro del equipo, con la obligación de sumar para seguir peleando el cupo a cuadrangulares. Sin embargo, el elenco paisa también quiere sumar para marcar diferencia ante sus rivales directos.
Del lado del onceno naranja, la expectativa parte por conseguir un triunfo o un empate que le permita despedirse con buenas sensaciones tras haber sellado su descenso para la temporada 2026.
📸 Los elegidos para buscar los 3pts frente a Envigado. 🦾🦅⚽— Águilas Doradas (@AguilasDoradas) October 28, 2025
Vamos Águilas Doradas,que me vuelvo loco, carajoooo. 💛🦅⚽#UnaPasiónDoradoDeCorazón pic.twitter.com/CJLMcDjpfq
Siga Águilas Doradas vs Envigado EN VIVO 28 de octubre: hora y canal para ver la Liga Betplay
El partido entre Águilas Doradas vs Envigado por la fecha 18 de la Liga BetPlay se juega este martes 28 de octubre a partir de las 4:00 de la tarde (hora de Colombia) en el estadio Alberto Grisales.
El compromiso se podrá VER EN VIVO en WIn Sports.
Fuente
Antena 2