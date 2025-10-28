Águilas Doradas se enfrenta a Envigado en el partido por la fecha 18 de la Liga Betplay 2025. Los de Rionegro buscarán un triunfo para mantenerse en el grupo de los ocho y con chances de clasificar a Cuadrangulares en el segundo semestre.

Para esta oportunidad, las águilas llegan en medio de buenas sensaciones sobre lo que será el futuro del equipo, con la obligación de sumar para seguir peleando el cupo a cuadrangulares. Sin embargo, el elenco paisa también quiere sumar para marcar diferencia ante sus rivales directos.

Del lado del onceno naranja, la expectativa parte por conseguir un triunfo o un empate que le permita despedirse con buenas sensaciones tras haber sellado su descenso para la temporada 2026.