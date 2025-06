Aguirre no se guardó nada tras polémica convocatoria de México para la Copa Oro

"Luis me comentó que este descanso le va a venir bien para hacer una buena pretemporada con su equipo; no tiene nada qué demostrarme, está probado conmigo (...) Con Huescas, tengo que se congruente, pedí hace un tiempo que tenemos que comportarnos los 365 días del año como seleccionados nacionales y ser un ejemplo para la sociedad".



Aguirre celebró que futbolistas como Roberto Alvarado, del Guadalajara, que fue buscado para reforzar al Pachuca en el Mundial de Clubes, hayan rechazado las ofertas para concentrarse con el México que irá a la Copa Oro.



"Estuve fuera 15 años de la selección y alguna vez hablé con un jugador y me dijo que era una especie de carga emocional venir a jugar a la selección, lo veían como un castigo. Debe ser un orgullo portar este escudo y más en un Mundial en tu casa", sentenció el ex estratega del Mallorca.