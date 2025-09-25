Aguirre traicionó la confianza del Arriero tras eliminación de Once Caldas

Llegó a su fin el sueño de Once Caldas en la Copa Sudamericana, un panorama bastante desalentador para los fanáticos del 'blanco blanco' que se encargaron de llenar el Estadio Palo grande como en aquella final de Copa Libertadores en 2004, pero en esta ocasión se tuvieron que ir con las manos vacías.

El compromiso se tuvo que ir hasta la definición del punto penal, ya que en los 90 minutos reglamentarios Independiente del Valle "logró la épica" y empató el marcador global. Sin embargo, aunque en el cobro desde los 12 pasos también había ventaja por el cuadro local, fue el ecuatoriano el que se terminó imponiendo tras dos fallos de Robert Mejía y el experimentado guardameta, James Aguirre, a quien el 'Arriero' Herrera le tenía confianza.

Arriero Herrera no se guardó nada con los penales de Once Caldas

Desde los primeros minutos, Independiente del Valle demostró que salió con todo a buscar la remontada o por lo menos el empate que les permitiera mantener la ilusión viva. El equipo ecuatoriano manejó mayor posesión, presionó alto y trató de incomodar a Once Caldas y el primer gol llegó al minuto 27 a través de Michael Hoyos.

En la segunda mitad, el cuadro ecuatoriano siguió insistiendo y encontró el empate global apenas al minuto 51, nuevamente por parte Hoyos tras un tiro de esquina bien ejecutado que terminó con un certero cabezazo. Este resultado obligó a la definición del punto penal, la cual el estratega antioqueño confirmó que la habían practicado y por lo que le habría dado la potestad a James Aguirre de ejecutar el cobro, ya que le tenía confianza, pero el guardameta lo terminó decepcionando.