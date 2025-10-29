Actualizado:
Mié, 29/10/2025 - 07:35
Ahora se aleja: Miguel Borja otra vez lejos de quedarse en River Plate
El futuro del colombiano es incierto y ahora todo parece indicar que se aleja del equipo millonario.
El futuro de Miguel Ángel Borja parece alejarse definitivamente de River Plate. El delantero colombiano no atraviesa su mejor momento en el club argentino y, ante la falta de una renovación contractual, su salida como agente libre en diciembre sería inminente. Todo apunta a que su próximo destino estaría en el fútbol mexicano.
Borja no convence y no hay señales de renovación
El atacante de 32 años ha tenido una temporada irregular, con más críticas que elogios por su bajo rendimiento y escasa efectividad goleadora. Aunque en el pasado fue pieza clave en el ataque ‘Millonario’, en los últimos meses ha perdido protagonismo y confianza. Su contrato con River vence a finales de 2025, y hasta ahora no hay acercamientos concretos para una extensión.
Tigres, Cruz Azul y América, interesados en el colombiano
De acuerdo con información del periodista argentino Sebastián Srur, equipos como Tigres, Cruz Azul y América de México ya habrían contactado al entorno de Borja para conocer sus condiciones contractuales e iniciar una posible negociación.
Estos clubes lo ven como una oportunidad de mercado, ya que podría llegar sin costo de transferencia y con amplia experiencia internacional.
Cabe recordar que, en el mercado anterior, Tigres y el FC Cincinnati de la MLS ya habían mostrado interés en el delantero, pero Borja prefirió continuar en Argentina para intentar recuperar su nivel bajo la dirección de Martín Demichelis.
Nacionalidad argentina, una carta a su favor
Un detalle que podría influir en su futuro es que Borja recientemente obtuvo la nacionalidad argentina, lo que significa que ya no ocuparía cupo de extranjero en River Plate. Esta condición podría facilitar una eventual renovación, aunque todo dependerá de su rendimiento en el cierre del año.
Lo que viene para Borja y River Plate
Mientras define su futuro, el colombiano se prepara para el duelo ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, el próximo 2 de noviembre a las 6:30 p.m. por la fecha 14 del Torneo Clausura. River se encuentra quinto en el Grupo B con 21 puntos, y necesita sumar para mantenerse en la pelea por el título.
El panorama de Borja es incierto, pero todo parece indicar que su ciclo en River Plate llega a su fin y que el 2026 podría encontrarlo defendiendo los colores de un gigante del fútbol mexicano.
Fuente
Antena 2