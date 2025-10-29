Ahora se aleja: Miguel Borja otra vez lejos de quedarse en River Plate

Borja no convence y no hay señales de renovación

El atacante de 32 años ha tenido una temporada irregular, con más críticas que elogios por su bajo rendimiento y escasa efectividad goleadora. Aunque en el pasado fue pieza clave en el ataque ‘Millonario’, en los últimos meses ha perdido protagonismo y confianza. Su contrato con River vence a finales de 2025, y hasta ahora no hay acercamientos concretos para una extensión.

Tigres, Cruz Azul y América, interesados en el colombiano

De acuerdo con información del periodista argentino Sebastián Srur, equipos como Tigres, Cruz Azul y América de México ya habrían contactado al entorno de Borja para conocer sus condiciones contractuales e iniciar una posible negociación.

Estos clubes lo ven como una oportunidad de mercado, ya que podría llegar sin costo de transferencia y con amplia experiencia internacional.

Cabe recordar que, en el mercado anterior, Tigres y el FC Cincinnati de la MLS ya habían mostrado interés en el delantero, pero Borja prefirió continuar en Argentina para intentar recuperar su nivel bajo la dirección de Martín Demichelis.

