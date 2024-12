Aitana Bonmatí se ganó por segunda vez el premio The Best

La española Aitana Bonmatí, centrocampista del Barcelona, fue galardonada este martes en Doha con el premio The Best que concede la FIFA a la mejor jugadora del mundo por segundo año consecutivo.



Bonmatí, que también recibió hace unas semanas su segundo Balón de Oro, ganó este año todos los títulos posibles con el conjunto español, entre ellos la Liga de Campeones y la Liga F, así como la Liga de Naciones femenina con la selección española.



"Acabamos de entrenar en Barcelona y mañana tenemos un gran partido ante el City de Champions, muy importante para nosotras", señaló Aitana en un vídeo que se emitió en la gala en Doha justificando su ausencia.

A continuación recordó figuras importantes en su día a día para extender su crecimiento como futbolista y seguir ganando premios individuales como la jugadora del momento.



"Agradecida por un nuevo premio. Es trabajo de equipo, recuerdo la temporada pasada lo conseguimos todo con el, Barça también la Nations League con la selección. Fue un gran año, muy difícil de repetir", destacó.

"Agradecida a toda la gente que me hace ser mejor cada día en el club, al staff, a las compañeras que me hacen ser mejor en el campo siempre. Sin ellas no sería la futbolista que soy hoy. A por más títulos colectivos que te hacen estar aquí y para mi los más importantes", sentenció.