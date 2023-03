Al Barcelona no le sale una: baja crucial a horas de disputar el clásico en el Camp Nou

El centrocampista del Barcelona Pedro González 'Pedri' no disputará los dos próximos partidos de la selección española, que desconvocó al jugador canario de forma oficial a causa de los problemas físicos con los que terminó el entrenamiento de este viernes con el equipo azulgrana.

Para sustituir a Pedri, el seleccionador, Luis de la Fuente, valorará "en las próximas horas" si llamar a otro jugador para completar su primera convocatoria desde que sustituyó en el cargo a Luis Enrique Martínez.



Pedri concluyó la sesión de trabajo del Barcelona con malas sensaciones y el equipo médico del club azulgrana no quiere correr riesgos con el internacional español, que se lesionó hace un mes durante el partido de ida de los octavos de final de la Liga Europa que disputó ante el Manchester United en el Camp Nou.



Desde entonces, Pedri ha estado de baja y todavía no tiene el alta de una lesión en el recto anterior del muslo derecho. Este jueves, completó parte de la sesión de entrenamiento y este viernes sus sensaciones no fueron buenos, por lo que se perderá el clásico ante el Real Madrid y los dos próximos encuentros de la selección española, contra Noruega y Escocia.

El clásico Barcelona vs Real Madrid de este fin de semana

Las opciones de reactivación de la pelea por LaLiga Santander pasan de forma obligada por un triunfo del Real Madrid ante el Barcelona en el Camp Nou y la superación de un reto, derribar el muro levantado por el alemán Marc-André ter Stegen, camino de un récord sin precedentes en la historia del fútbol español, con 19 porterías a cero en 25 jornadas y un solo tanto encajado en su estadio.



Es el desafío que encaran Vinícius Junior y Karim Benzema, los máximos goleadores madridistas del curso con 19 dianas, referentes del equipo más materializador de LaLiga Santander, el Real Madrid, con 50 tantos (una media de dos por encuentro), ante la mejor defensa y portero del campeonato, un Barcelona que apenas encaja 0,16 goles por jornada.

Ter Stegen presenta el mejor registro de un portero que acabó el 76% de sus partidos imbatido y que llega al clásico tras encajar un solo tanto en los seis últimos encuentros de LaLiga. En el 2023 liguero, dos goles en diez partidos.



Ante una racha de 377 minutos sin recibir un tanto en Liga en el Camp Nou, aparece un Real Madrid que marcó cinco dianas en sus dos últimas visitas al feudo azulgrana y que solamente en una de las once últimas en la competición doméstica se quedó a cero.