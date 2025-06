Al Hilal vs Pachuca EN VIVO 26 junio: cómo ver Mundial de Clubes

La fase de grupos de la nueva edición del Mundial de Clubes está a punto de llegar a su fin y dos de los protagonistas de la tercera jornada serán Al Hilal vs Pachuca, dos escuadras que llegan con la necesidad de sumar de a tres unidades para confirmar su clasificación a la siguiente instancia de la competencia.

La escuadra de Arabia tendrá la oportunidad de auspiciar como "local" en esta fecha y de reivindicarse tras el presente tan regular que ha tenido en el torneo en el que ha sumado dos empates consecutivas contra Real Madrid y Salzburg.

Mientras que el equipo de la Liga MX no pasa por su mejor momento en la competencia y ya jugaría solamente por el "honor" de no irse a casa con las manos vacías, ya que no ha podido ganar ninguno de sus partidos y está eliminado con cero puntos.

Siga Al Hilal vs Pachuca EN VIVO el 26 de junio: hora y canal para ver Mundial de Clubes

El compromiso entre Al Hilal vs Pachuca se jugará en el escenario deportivo conocido como Geodis Park a partir de las 20:00 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 22:00 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta primera jornada del Mundial de Clubes, se podrá ver a través de DirecTV, DAZN y también podrá seguir el partido en Antena 2.