Al Nassr confirmó nuevo compañero de Cristiano: lo quería Barcelona y pagarán 20 millones de euros

Al Nassr ha anunciado un nuevo fichaje de cara a la siguiente temporada. El conjunto de Cristiano Ronaldo sumó uno de los refuerzos que eran pretendidos por el Barcelona y continúa armando una plantilla competitiva para buscar el título de liga.

"No os preocupéis. Estoy aquí. He elegido el Al Nassr", proclamó este lunes el mediocentro internacional croata Marcelo Brozovic en el anuncio oficial de su fichaje por el conjunto saudí, en el que se unirá a Cristiano para la nueva campaña.



A sus 30 años, procedente del Inter de Milán, por unos 18 millones de euros, según diferentes medios (el club saudí no ha desvelado las cantidades y el Inter aún no lo ha hecho oficial), el futbolista se convierte en la última adquisición de la emergente y millonaria competición árabe.



"Todos lo querían, él nos quería sólo a nosotros", publicitó en sus redes sociales el Al Nassr, al que Brozovic quedará vinculado durante las dos próximas campañas, hasta 2026, después de 330 partidos a lo largo de ocho temporadas y media con el Inter, con el que marcó 31 goles, dio otros 43 y fue subcampeón de Europa en 2023.



Antes, jugó en el Dinamo de Zagreb (el Inter pagó 5 millones de euros por su traspaso), en el Lokomotiva y en el Hrvatski Dragovoljac de su país.

Ha sido internacional con la selección de Croacia en 87 ocasiones, con 7 goles y otras tantas asistencias.