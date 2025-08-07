Al Nassr le da golpe vital al Barcelona: Cristiano será compañero de una estrella cul

Actualizado:
Al Nassr le da golpe vital al Barcelona: Cristiano será compañero de una estrella culé
Al Nassr aseguró la llegada de una de las figuras del club catalán en la temporada anterior.
El mercado de fichajes ha dejado una noticia inesperada en el entorno del Barcelona. El defensor central Iñigo Martínez ha cerrado su traspaso al Al Nassr, equipo de la Liga de Arabia Saudí que sigue reforzándose con jugadores experimentados del fútbol europeo. La salida del defensor no solo supone una baja sensible en la zaga culé, sino también un alivio financiero para el club catalán.
La decisión de Iñigo Martínez responde a una combinación de factores. Aunque contaba con contrato vigente con el Barcelona, el jugador aprovechó una cláusula contractual que le permitía salir si llegaba una oferta desde ciertas ligas, entre ellas la Liga de Arabia Saudí. El interés del Al Nassr, donde milita Cristiano Ronaldo, fue suficiente para activar esta opción y facilitar la negociación con el club azulgrana.
Desde el punto de vista institucional, el traspaso beneficia al Barcelona en términos económicos. El club logra liberar entre 12 y 14 millones de euros en masa salarial, una cifra clave para inscribir a otros jugadores recientemente fichados. En un contexto donde el margen de maniobra financiero sigue siendo limitado, esta salida representa una oportunidad para aligerar cargas y dar entrada a nuevos refuerzos en posiciones más prioritarias.
En lo deportivo, la salida de Iñigo Martínez deja un hueco en la defensa, aunque el cuerpo técnico considera que la plantilla cuenta con alternativas suficientes. Jugadores como Araújo, Christensen, Pau Cubarsí y Eric García seguirán disputando minutos en la línea defensiva, por lo que no se contempla buscar un reemplazo en el actual mercado de fichajes. Además, Hansi Flick confía en la proyección de los jóvenes y en la versatilidad de ciertos nombres que pueden ocupar esa demarcación en momentos puntuales.
El impacto de la salida también se percibe en el plano del vestuario. Iñigo Martínez, más allá de su rol en el campo, era considerado un referente por su experiencia y liderazgo. Su marcha coincide con momentos de cierta tensión interna, como los recientes cambios en la capitanía del equipo, y pone a prueba la cohesión del grupo en plena pretemporada. La ausencia de figuras consolidadas podría afectar la dinámica del vestuario si no se gestiona adecuadamente.
Por su parte, el Al Nassr continúa con su política de fichajes ambiciosos. La llegada de Iñigo Martínez refuerza su defensa con un central zurdo, veterano y con experiencia internacional, justo cuando se prepara para reemplazar a Aymeric Laporte, quien estaría cerca de abandonar el club. Compartirá vestuario con Cristiano Ronaldo, líder indiscutido del proyecto deportivo del conjunto saudí, que busca consolidarse como uno de los equipos más fuertes de la región.
El contrato de Iñigo Martínez con el Al Nassr se extenderá hasta junio de 2026, con opción de ampliarlo por una temporada más. Aunque no se ha revelado oficialmente si hubo traspaso monetario, algunas fuentes indican que la operación podría haber dejado ingresos moderados al Barcelona, además del beneficio salarial ya mencionado. En cualquier caso, se trata de un movimiento estratégico para todas las partes involucradas.
🚨💣 BREAKING: Al Nassr agree deal to sign Iñigo Martínez, here we go! 🟡🔵— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2025
Iñigo will terminate his contract at Barcelona with immediate effect and join Al Nassr as free agent.
Contract until June 2026 plus option for further season until June 2027. pic.twitter.com/uVxHwW7PSV
A nivel global, la Liga de Arabia Saudí continúa ganando protagonismo en el panorama internacional. Su capacidad de atraer a futbolistas de primer nivel demuestra una creciente influencia financiera y una apuesta seria por competir con las principales ligas europeas. El fichaje de Iñigo Martínez se suma a una lista cada vez más extensa de jugadores que han optado por un nuevo rumbo profesional en el país asiático.
En resumen, la salida de Iñigo Martínez hacia el Al Nassr marca una nueva etapa tanto para el defensor como para el Barcelona. Para el jugador, representa un nuevo reto en una liga en expansión; para el club azulgrana, la posibilidad de avanzar en su planificación deportiva y financiera. Y para el fútbol saudí, otro paso firme en su ambicioso proyecto de consolidarse como un destino de élite en el mercado de fichajes global.
