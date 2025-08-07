Al Nassr le da golpe vital al Barcelona: Cristiano será compañero de una estrella cul

Desde el punto de vista institucional, el traspaso beneficia al Barcelona en términos económicos. El club logra liberar entre 12 y 14 millones de euros en masa salarial, una cifra clave para inscribir a otros jugadores recientemente fichados. En un contexto donde el margen de maniobra financiero sigue siendo limitado, esta salida representa una oportunidad para aligerar cargas y dar entrada a nuevos refuerzos en posiciones más prioritarias.

En lo deportivo, la salida de Iñigo Martínez deja un hueco en la defensa, aunque el cuerpo técnico considera que la plantilla cuenta con alternativas suficientes. Jugadores como Araújo, Christensen, Pau Cubarsí y Eric García seguirán disputando minutos en la línea defensiva, por lo que no se contempla buscar un reemplazo en el actual mercado de fichajes. Además, Hansi Flick confía en la proyección de los jóvenes y en la versatilidad de ciertos nombres que pueden ocupar esa demarcación en momentos puntuales.

El impacto de la salida también se percibe en el plano del vestuario. Iñigo Martínez, más allá de su rol en el campo, era considerado un referente por su experiencia y liderazgo. Su marcha coincide con momentos de cierta tensión interna, como los recientes cambios en la capitanía del equipo, y pone a prueba la cohesión del grupo en plena pretemporada. La ausencia de figuras consolidadas podría afectar la dinámica del vestuario si no se gestiona adecuadamente.

Por su parte, el Al Nassr continúa con su política de fichajes ambiciosos. La llegada de Iñigo Martínez refuerza su defensa con un central zurdo, veterano y con experiencia internacional, justo cuando se prepara para reemplazar a Aymeric Laporte, quien estaría cerca de abandonar el club. Compartirá vestuario con Cristiano Ronaldo, líder indiscutido del proyecto deportivo del conjunto saudí, que busca consolidarse como uno de los equipos más fuertes de la región.

El contrato de Iñigo Martínez con el Al Nassr se extenderá hasta junio de 2026, con opción de ampliarlo por una temporada más. Aunque no se ha revelado oficialmente si hubo traspaso monetario, algunas fuentes indican que la operación podría haber dejado ingresos moderados al Barcelona, además del beneficio salarial ya mencionado. En cualquier caso, se trata de un movimiento estratégico para todas las partes involucradas.