Actualizado:
Dom, 02/11/2025 - 08:22
Alarma en Colombia y Flamengo: Carrascal podría ser baja por varios meses
Jorge Carrascal se marchó lesionado en el duelo ante Sport Recife.
Jorge Carrascal atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera. El futbolista del Flamengo sufrió una lesión que podría dejarlo fuera de competencia por lo que resta del año, justo cuando se encontraba en su mejor nivel. Su salida prematura del compromiso ante Sport Recife, en el Brasileirao, encendió todas las alarmas tanto en Brasil como en Colombia.
Lea también: Carrascal hace historia en Flamengo: Felipe Luis rendido al colombiano
Corría apenas el minuto 21 cuando el cartagenero, tras una jugada en campo rival, sintió un fuerte dolor que lo obligó a pedir el cambio de inmediato. Las cámaras captaron su evidente frustración al abandonar el terreno, dejando en evidencia que no se trataba de algo menor. En su lugar ingresó Luiz Araújo, mientras el cuerpo médico del club evaluaba la gravedad del golpe que, según se supo después, tendría consecuencias más serias de lo imaginado.
En otras noticias
CARRASCAL PUEDE SER REEMPLAZO DE JAMES
Los estudios realizados en Río de Janeiro confirmaron la mala noticia: un edema óseo en las costillas. Este tipo de lesión requiere un tratamiento prolongado y una recuperación que puede extenderse entre tres y seis meses, dependiendo de la evolución del deportista. Para un jugador que basa gran parte de su juego en la movilidad, la agilidad y los cambios de ritmo, este diagnóstico representa un duro revés.
La noticia golpeó con fuerza al Mengão, que atraviesa una etapa decisiva en el campeonato brasileño y en la Copa Libertadores, cuya final se disputará el 29 de noviembre. Sin Carrascal, el técnico tendrá que reorganizar su esquema ofensivo y buscar un reemplazo que aporte creatividad en el medio campo.
Por otro lado, el entrenador Néstor Lorenzo también deberá replantear su convocatoria en la Selección Colombia, ya que el jugador era una de las opciones para los próximos amistosos frente a Nueva Zelanda y Australia. La lesión lo deja prácticamente descartado de esos compromisos y pone en duda su regreso para las eliminatorias del próximo año.
Ahora, el reto para el exjugador de River Plate es doble: recuperar su estado físico y mantener su fortaleza mental durante el proceso. Las lesiones en la zona torácica son complicadas, pues afectan la respiración y la movilidad, dos aspectos cruciales para su estilo de juego. Carrascal deberá apoyarse en el cuerpo médico y en su entorno más cercano para volver con la misma energía que lo caracteriza.
Toda la lesión de Jorge Carrascal a los 19 minutos del primer tiempo.— UnEnzoMas TV (@UnEnzoMas) November 2, 2025
Yo lo veo "bien", lo está cuidando para mí.
No lo veo salir "tan" lesionado pero le duele el golpe en la espalda.
#Flamengo #Brasileirão2025 pic.twitter.com/lBbCtD65UA
Aunque el panorama no es alentador, el tiempo de recuperación también puede servirle para fortalecerse y regresar con más madurez. Su talento y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno lo convierten en una pieza valiosa tanto para el Flamengo como para la Selección Colombia. La expectativa está puesta en su evolución y en cómo podrá reinventarse tras esta pausa obligada.
Le puede interesar: Carrascal encendió al Maracaná: golazo contra Racing ilusiona en Libertadores
La lesión de Jorge Carrascal llega en un momento inoportuno, pero también puede transformarse en una oportunidad para renacer. Si logra superar este obstáculo, volverá a ser ese jugador distinto que marca la diferencia en cada toque. Por ahora, se espera el parte oficial del club para conocer su tiempo de baja.
Fuente
Antena 2