Alarma en Colombia y Flamengo: Carrascal podría ser baja por varios meses

Los estudios realizados en Río de Janeiro confirmaron la mala noticia: un edema óseo en las costillas. Este tipo de lesión requiere un tratamiento prolongado y una recuperación que puede extenderse entre tres y seis meses, dependiendo de la evolución del deportista. Para un jugador que basa gran parte de su juego en la movilidad, la agilidad y los cambios de ritmo, este diagnóstico representa un duro revés.

La noticia golpeó con fuerza al Mengão, que atraviesa una etapa decisiva en el campeonato brasileño y en la Copa Libertadores, cuya final se disputará el 29 de noviembre. Sin Carrascal, el técnico tendrá que reorganizar su esquema ofensivo y buscar un reemplazo que aporte creatividad en el medio campo.

Por otro lado, el entrenador Néstor Lorenzo también deberá replantear su convocatoria en la Selección Colombia, ya que el jugador era una de las opciones para los próximos amistosos frente a Nueva Zelanda y Australia. La lesión lo deja prácticamente descartado de esos compromisos y pone en duda su regreso para las eliminatorias del próximo año.

Ahora, el reto para el exjugador de River Plate es doble: recuperar su estado físico y mantener su fortaleza mental durante el proceso. Las lesiones en la zona torácica son complicadas, pues afectan la respiración y la movilidad, dos aspectos cruciales para su estilo de juego. Carrascal deberá apoyarse en el cuerpo médico y en su entorno más cercano para volver con la misma energía que lo caracteriza.