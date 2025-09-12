Actualizado:
Alarma en la Selección Colombia; delantero será baja en partidos de octubre
El cuerpo técnico de Néstor Lorenzo está atento a la situación física del jugador.
Luego de certificar su boleto al Mundial 2026, la Selección Colombia se alista para lo que serán los partidos de preparación pensando en lo que será la cita orbital que se llevará a cabo en México, Canadá y los Estados Unidos.
Y no habrá mucha demora para volver al equipo ‘Tricolor’ nuevamente en acción, pues el 11 y 14 de octubre tendrá partidos amistosos contra México y Canadá, respectivamente, duelos que se llevarán a cabo en territorio estadounidense y que le servirán al técnico Néstor Lorenzo para ir concretando la nómina que llevará al Mundial.
Confirman complicada lesión de Jhon Durán
Tras la gran polémica que generó el delantero Jhon Durán por una supuesta discusión en los camerinos de la Selección Colombia que involucró al técnico Néstor Lorenzo y al propio James Rodríguez, el atacante antioqueño de 21 años no fue convocado a la reciente convocatoria por una llamativa lesión que muchos creyeron fue inventada para cubrir su ausencia, sin embargo, en las últimas horas revelaron una información que pone verifica el delicado estado del futbolista.
Según información del portal turco ‘Milliyet’, Jhon Jarde Durán podrá regresar al campo de juego con Fenerbahce hasta después de tres semanas, pero no se someterá a ninguna cirugía por su lesión”, dando detalles del estado físico del colombiano.
“Durán se perderá los partidos de liga contra el Trabzonspor, el Alanyaspor y el Kasımpaşa durante este periodo de dos a tres semanas, así como el partido de la UEFA Europa League contra el Dinamo de Zagreb. El plan es que el joven jugador esté en el campo para el partido contra el Antalyaspor a finales de septiembre”, añade el portal.
La falta de ritmo no le daría para llegar a los amistosos con la selección
Otros reportes desde territorio turco son todavía más alarmantes sobre el estado de Jhon Durán, así lo reveló el periodista Gürcan Bilgic en su programa, mencionando que la lesión del colombiano podría llevarlo a una operación, que incluso comprometería su temporada y,en consecuencia, un posible llamado para disputar el Mundial del 2026.
“Ayer me enteré de que la lesión de Durán es grave; estará de baja al menos un mes. Se espera que se recupere sin cirugía, pero la cirugía podría costarle la temporada a Jhon Durán. Es una situación preocupante. Por eso En Nesyri y Talisca se han vuelto tan valiosos, al igual que Cenk”, afirmó el periodista turco.
