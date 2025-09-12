Alarma en la Selección Colombia; delantero será baja en partidos de octubre

Confirman complicada lesión de Jhon Durán

Tras la gran polémica que generó el delantero Jhon Durán por una supuesta discusión en los camerinos de la Selección Colombia que involucró al técnico Néstor Lorenzo y al propio James Rodríguez, el atacante antioqueño de 21 años no fue convocado a la reciente convocatoria por una llamativa lesión que muchos creyeron fue inventada para cubrir su ausencia, sin embargo, en las últimas horas revelaron una información que pone verifica el delicado estado del futbolista.

Según información del portal turco ‘Milliyet’, Jhon Jarde Durán podrá regresar al campo de juego con Fenerbahce hasta después de tres semanas, pero no se someterá a ninguna cirugía por su lesión”, dando detalles del estado físico del colombiano.

“Durán se perderá los partidos de liga contra el Trabzonspor, el Alanyaspor y el Kasımpaşa durante este periodo de dos a tres semanas, así como el partido de la UEFA Europa League contra el Dinamo de Zagreb. El plan es que el joven jugador esté en el campo para el partido contra el Antalyaspor a finales de septiembre”, añade el portal.