Alberto Gamero, orgulloso de Millonarios: "Le jugamos mano a mano al Everton"

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, habló tras el juego ante el Everton de Inglaterra por la Florida Cup, partido que quedó 1-1 en los 90 minutos y después el conjunto inglés ganó desde el punto blanco del penal.

El entrenador del cuadro azul resaltó el gran nivel mostrado por sus dirigidos ante el equipo europeo y se sintió muy satisfecho al conseguir jugarle de esa manera siendo por momentos superior al rival.

"Yo creo que la conclusión principal que me deja este partido es que el equipo supo jugarle a este gran equipo mano a mano y lo hicimos. Y es una sensación buena que me da. Me da una sensación de que en la posición de balón hemos mejorado mucho. Ya no somos un equipo desesperado para atacar. Somos un conjunto tranquilo, estructurando con el balón", analizó.

Asimismo, el timonel opinó sobre el rival que enfrentó, para él un conjunto con juego rápido que acostumbra a actuar en largo. Para Gamero, Millonarios lo controló por varios momentos del compromiso.

"Enfrentamos a un rival mucha veces diferente a lo que hacemos en otro partidos. Un rival que juega muy largo, que te juega directo y que tiene transiciones rápidas, que se defiende muy bien, y se repliegan bien, me parece que hicimos un partido digno contra un gran equipo como Everton", puntualizó.

Respecto al próximo encuentro amistoso ante Atlético Nacional el próximo miércoles, el estratega afirmó que el objetivo es buscar un resultado que les ayude a mejorar detalles del juego de cara a la lucha del título en la liga colombiana.

"Tenemos que mantener la misma idea. Nacional es un equipo que le gusta el inicio de juego. Nacional es un equipo que le gustó mucho la posición de balón, quitársela y administrarla mejor está en nosotros", concluyó.