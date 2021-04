Alejandro 'Papu' Gómez reveló todas las ofertas que tuvo para dejar Atalanta

"Papu" Gómez, extremo del Sevilla, aseguró este martes que el pasado enero, cuando todavía pertenecía al Atalanta, recibió "grandes ofertas" de la MLS estadounidense y de Arabia Saudí, pero su prioridad era el conjunto de Nervión.



"Tenía grandes ofertas de la MLS y de Arabia, con muchísimo dinero, pero no me interesaba. Sabía que había gente que quería que desapareciera en esos países", afirmó Gómez en una entrevista difundida este martes por la televisión italiana "Sky Sport".

"Mi prioridad era el Sevilla, estoy muy orgulloso por haber venido aquí", destacó.



Gómez dejó al Atalanta, del que era capitán, el pasado enero tras quedarse al margen del equipo por una ruptura con el técnico Gian Piero Gasperini y reconoció que todavía le cuesta ver los partidos de su exequipo.

"Estoy tratando de entender qué pasó, sé que no soy yo el culpable. No se podía seguir de esa forma y tomé la decisión correcta. Estoy contento y tranquilo por mi decisión", dijo.



"Me cuesta ver los partidos del Atalanta. Me hace daño ver jugar a mis excompañeros. Estoy feliz por ellos, porque lo están haciendo bien, pero no puedo (verlos). Hoy tengo tristeza, espero que con el tiempo pueda sentir algo distinto", concluyó.