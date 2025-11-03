Alejandro Restrepo no se confía y advierte sobre la revancha con Envigado

El triunfo en condición de visitante no fue motivo de celebración desbordada para Alejandro Restrepo, quien mantiene la serenidad tras el 1-0 de Independiente Medellín sobre Envigado FC en la ida de la Copa BetPlay. El estratega antioqueño valoró el esfuerzo de sus dirigidos, pero insistió en que el boleto a la final todavía no está asegurado. Con tono analítico, recordó que en este tipo de llaves el exceso de confianza puede ser el peor enemigo.

Aunque el gol de Diego Moreno en los minutos finales permitió al DIM dar un paso importante, el técnico subrayó que la eliminatoria sigue abierta. Su mensaje fue claro: no hay espacio para relajarse. Envigado planteó un compromiso intenso, con presión alta y líneas compactas, lo que obligó a los visitantes a buscar soluciones en cada tramo del juego. “Nos enfrentamos a un rival que compite muy bien, nada está definido”, expresó Restrepo, dejando ver su enfoque prudente.

En su balance, el orientador resaltó los momentos clave del encuentro. Reconoció que en la primera parte su equipo entró con “las pulsaciones altas”, lo que generó cierta imprecisión en la salida y en la toma de decisiones. Sin embargo, tras el descanso, los ajustes tácticos dieron fruto. Restrepo destacó la labor de jugadores como Baldomero Perlaza, Leider Herrera y el “Chino”, quienes aportaron movilidad y equilibrio en la mitad del campo. Además, mencionó que la pelota quieta y los centros al área fueron recursos importantes ante un rival bien cerrado atrás.

Pese a la victoria, el entrenador no ocultó que aún hay aspectos por mejorar. Señaló que la efectividad en el último tercio del campo será decisiva para concretar la clasificación. También hizo énfasis en mantener la concentración defensiva, especialmente en las transiciones rápidas, uno de los puntos fuertes de Envigado. “Jugamos casi todo el tiempo en campo rival, pero debemos ser más claros al momento de definir”, indicó el estratega, quien valoró el compromiso colectivo y el esfuerzo de su plantilla.

Uno de los aspectos que más destacó Restrepo fue el apoyo de la afición del Poderoso en territorio ajeno. Según el entrenador, la energía de los hinchas fue determinante para sostener el ánimo del equipo en los momentos de mayor tensión. “Nuestra gente estuvo presente, alentó y disfrutó de un equipo que luchó cada pelota”, aseguró con orgullo. Ese respaldo, dijo, será aún más importante en el partido de vuelta, donde el Atanasio Girardot promete ser una caldera.

Con la serie a su favor, el conjunto rojo sabe que no puede confiarse. El técnico planea un planteamiento equilibrado, capaz de defender la ventaja sin renunciar al ataque. Restrepo fue enfático en que su grupo debe mantener la ambición y el orden táctico para sellar el pase a la final frente a su público. “Hemos dado un paso, pero falta el más importante: clasificar en casa”, concluyó.

El mensaje es contundente: más allá del resultado positivo, Medellín debe seguir compitiendo con la misma intensidad. Para Restrepo, el triunfo fue solo el inicio de un reto mayor. La serie no está cerrada, y la verdadera prueba llegará en el próximo encuentro, donde la concentración y la mentalidad marcarán la diferencia.