Alejandro Restrepo reveló su futuro en Alianza Lima: "agradecido con el club"

Alianza Lima no logró el objetivo de clasificar a competencias internacionales tras la eliminación de la Copa CONMEBOL Libertadores quedando en el último puesto. El nivel demostrado, pese a no poder clasificar a octavos ni a la Copa Sudamericana no fue malo por buenos partidos que tuvo ante Fluminense, Colo Colo y Cerro Porteño.

Para nadie es un secreto que Alejandro Restrepo ha tenido varias montañas rusas en su etapa como entrenador de Alianza Lima, pues, el club le ha puesto ultimátum en pasajes del 2024. En primer lugar, le advirtieron que tenía que enderezar su camino por la Liga de Perú y lo logró. Segundo, la Copa Libertadores, en donde debía clasificar a los octavos de final, o por lo menos, seguir en competencias internacionales.

Lejos de la cima, a siete unidades de Universitario de Deportes, Alejandro Restrepo se ganó críticas, pero logró sostener su trabajo. Además, la salida de la Copa Libertadores le podía poner fin a su trayectoria en Perú. El club lo respaldó y sentenció que Alejandro Restrepo seguirá hasta finales de diciembre de 2024 respetándole su contrato.

¿QUÉ DIJO ALEJANDRO RESTREPO SOBRE SU FUTURO?

A lo largo de la campaña, Alejandro Restrepo ha estado en el radar de clubes colombianos. América de Cali pretendió al antioqueño, pero se decantaron por Jorge ‘Polilla’ Da Silva tras la negativa de Restrepo. Mientras está de vacaciones, Alejandro estuvo en una entrevista de TeleMedellín, en donde afirmó cuál será su próximo paso en la carrera como director técnico tras el fracaso del torneo internacional.

Sobre los rumores de su salida de Perú, Alejandro Restrepo sentenció, “se rumorea mucho siempre, dese que estábamos en Atlético Nacional y en Pereira fue más, teníamos contrato, sonábamos para otros equipos, ya en Alianza también pasó”. Sin embargo, fue indiferente a quienes lo ponían fuera del club aliancista, “intentar valorar el lugar donde estábamos y la confianza que el club nos había dado”. Además, le agradeció a la institución por creer en el cuerpo técnico del colombiano.

Pero en la cabeza de Alejandro Restrepo solo hay una cosa clara: seguir en Alianza Lima, tanto que reveló cuándo regresará a Perú a preparar el torneo Clausura. “En ocho días debemos estar allá (en Lima) para comenzar a planificar y con el grupo porque el torneo empieza el 12 de julio. Tendremos un mes”. Respaldado por los directivos y por jugadores, el antioqueño no corre peligro en el segundo semestre de 2024, y culminará su contrato que va hasta finales del año.