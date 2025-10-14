Actualizado:
Mar, 14/10/2025 - 20:45
Alemania e Italia hacen sufrir a Colombia por el Ranking FIFA 2025: dura pelea
Colombia necesita varios puntos para soñar con ser cabeza de serie en la Copa del Mundo.
La Selección Colombia sigue teniendo una batalla activa en la disputa por sumar puntos en el Ranking FIFA. La tricolor quiere pelear la posibilidad de ser cabeza de serie en el Mundial 2026. Sin embargo, los resultados de sus rivales directos en esta lucha complican el panorama.
Tras el fin de las Eliminatorias Sudamericanas, el combinado nacional no tuvo su mejor performance y quedó lejos de uno de sus objetivos. La acumulación de resultados negativos durante varias fechas alejo a la tricolor de los primeros lugares con una consecuencia clave en la cita mundialista. Por ello, el equipo tricolor cayó a la casilla 13 del Ranking.
Colombia tenía el objetivo de pelear por un lugar entre los cabezas de grupo de la próxima cita mundialista. Por ello, el equipo de Néstor Lorenzo sabe que tiene como tarea sumar la mayor cantidad de puntos posibles en sus partidos amistosos. Tras la victoria contundente por 4-0 ante México, el equipo cafetero recibió noticias complejas.
Para subir puestos, el equipo cafetero necesitaba, además de ganar sus juegos, esperar que Alemania, Italia, Marruecos y Croacia puedan caer en su rendimiento para superarlas en puntos y escalara en el ranking. Sin embargo, la reciente jornada de las Eliminatorias dejó resultados poco favorables en ese sentido.
Alemania, la escuadra más cercana en el Ranking FIFA, derrotó 1-0 a Irlanda del Norte y es líder en su zona de clasificación. Italia, otro de los seleccionados en la disputa, también sacó la casta y goleó 3-0 a Israel. Por su parte, Croacia no tuvo un duelo complejo y goleó 3-0 a Gibraltar. Mientras que Marruecos le ganó al Congo por la mínima en la última fecha de las clasificatorias africanas.
Ante esto, el equipo colombiano ver cada vez más complicado quedarse con uno de los primeros nueve lugares del Ranking para hacerse con una casilla como cabeza de serie. Cabe recordar que Canadá, México y Estados Unidos tienen ese lugar asegurado por ser anfitriones.
Por ahora, Colombia espera por seguir sumando puntos en sus partidos por las fechas FIFA. Cabe recordar que al no ser encuentros oficiales, los puntos conseguidos no suman de la misma manera. Habrá que esperar como se ubica el combinado nacional en la siguiente actualización del Ranking FIFA, que será el 22 de octubre.
Más allá de lo que pase con el Ranking FIFA, otra de las alternativas que tendría el combinado tricolor sería caer en uno de los grupos de los equipos anfitriones. México, Canadá y Estados Unidos serán cabezas de serie, pero tienen un nivel actual inferior al del elenco nacional.
