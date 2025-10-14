Alemania e Italia hacen sufrir a Colombia por el Ranking FIFA 2025: dura pelea

Colombia tenía el objetivo de pelear por un lugar entre los cabezas de grupo de la próxima cita mundialista. Por ello, el equipo de Néstor Lorenzo sabe que tiene como tarea sumar la mayor cantidad de puntos posibles en sus partidos amistosos. Tras la victoria contundente por 4-0 ante México, el equipo cafetero recibió noticias complejas.

Para subir puestos, el equipo cafetero necesitaba, además de ganar sus juegos, esperar que Alemania, Italia, Marruecos y Croacia puedan caer en su rendimiento para superarlas en puntos y escalara en el ranking. Sin embargo, la reciente jornada de las Eliminatorias dejó resultados poco favorables en ese sentido.

Alemania, la escuadra más cercana en el Ranking FIFA, derrotó 1-0 a Irlanda del Norte y es líder en su zona de clasificación. Italia, otro de los seleccionados en la disputa, también sacó la casta y goleó 3-0 a Israel. Por su parte, Croacia no tuvo un duelo complejo y goleó 3-0 a Gibraltar. Mientras que Marruecos le ganó al Congo por la mínima en la última fecha de las clasificatorias africanas.

Ante esto, el equipo colombiano ver cada vez más complicado quedarse con uno de los primeros nueve lugares del Ranking para hacerse con una casilla como cabeza de serie. Cabe recordar que Canadá, México y Estados Unidos tienen ese lugar asegurado por ser anfitriones.