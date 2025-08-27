Alemania le recordó a Luis Díaz su flojo partido: "Desperdició siete"

Bayern Múnich sufrió, pero pudo sacar adelante su partido por la primera ronda de la Copa de Alemania enfrentando al modesto SV Wehen Wiesbaden de la tercera categoría. Aunque todo parecía un encuentro de trámite para sellar la clasificación a la siguiente fase, todo se complicó.

Vea también: Barcelona enreda la vida de Luis Díaz: ficharía socio clave del Bayern

Luis Díaz fue uno de los ‘culpables’ de que el partido no fuera más sencillo. Pues, a los diez segundos de juego, recibió un pase de la figura de la clasificación, Harry Kane y, de frente a Florian Stritzel, fue el arquero quien ganó la pelea rechazando su remate.

Esa fue la primera y en la prensa alemana le siguieron contando sus fallos que complicaron al Bayern Múnich en una clasificación sufrida a la siguiente ronda. Harry Kane marcó de penal y Michael Olise puso el segundo para la cómoda victoria.

Fatih Kaya, goleador del Wehen Wiesbaden aprovechó la poca puntería de Luis Díaz para poner el empate y Harry Kane salvó todo de manera agónica. A Díaz lo critican por fallos que en anteriores encuentros no pasaban.

LA PRENSA ALEMANA LE RECORDÓ SUS SIETE FALLOS

No fue el mejor partido para el guajiro que fue uno en la creación de juego y otro en el último momento de definición. Desaprovechó varias acciones y en la prensa alemana le recordaron los grandes fallos que tuvo a lo largo del compromiso. Sus remates y su manera de definir no fue la mejor y eso conllevó a fallos grandes a lo largo de los 90 minutos.

Los medios se fueron con toda ante Luis Díaz por las acciones que desaprovechó, “pudo haber adelantado al Bayern a los once segundos, pero Stritzel lo detuvo. Tras los dos goles, fue el primer disparo con la camiseta del FCB que no encontró portería. El portero también lo detuvo después”, afirmó Merkur.

Le puede interesar: América no levanta cabeza y perdió con Bucaramanga en Copa Betplay

Merkur también destacó lo que pudo ser un golazo de manera acrobática de Luis Díaz, y hasta le dieron calificación a la jugada, “su chilena en el minuto 37 fue espectacular. Nota 5”. Sin embargo, los medios se quedaron con los recurrentes fallos que tuvo a lo largo del encuentro.

Lejos de esos dos goles que anotó en la Supercopa de Alemania y la Bundesliga, Bild sentenció al colombiano y le recalcó las acciones que dilapidó, “el recién llegado Luis Díaz (28) desperdició siete grandes oportunidades”.

Joshua Kimmich, uno de los capitanes del Bayern Múnich les bajó el tono a las críticas y destacó que lo importante era ganar, algo que cumplieron justo en el último segundo con Harry Kane como el protagonista.

LUIS DÍAZ Y SU REVANCHA EN LA BUNDESLIGA

Después de los fallos ante un equipo de menor categoría que el Bayern Múnich, el elenco bávaro buscará su segunda victoria en la Bundesliga con Luis Díaz en el costado izquierdo como ha sido habitual. El colombiano parece estar dulce con la liga local y espera seguir marcando, dejando atrás este partido.

Lea también: Daniel Ruiz brilla en Rusia: así fue su debut como titular en CSKA Moscú

En ese sentido, Luis Díaz irá por el desquite personal enfrentando al Augsburgo saliendo del Allianz Arena para intentar volver a marcar y sumar su tercer tanto con la camisa del Bayern Múnich. Esto será el sábado 30 de agosto a partir de las 11:30 de la mañana en hora de Colombia.