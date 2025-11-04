Cargando contenido

Actualizado:
Mar, 04/11/2025 - 09:31

EN VIVO: Colombia debuta con Alemania en el Mundial sub 17

Debuta la selección Colombia en el Mundial sub 17.

Colombia y Alemania debutan en la jornada de este martes en el Mundial sub 17 y, como era de esperarse, se espera protagonismo de la 'tricolor'

Esta edición de la cita orbital se vive en Qatar.

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Deportes RCN y la App del Canal RCN.

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 9:45

Bolivia, Chile y Venezuela: 10:45

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 11:45

🔴EN VIVO🔴 Colombia vs. Alemania | Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2025
