Alemania vs España EN VIVO, 28 de noviembre: hora y canal Liga de Naciones Femenina

Llegó la hora de la verdad con un duelo importante entre Alemania que hará las veces de local en el Fritz-Walter Stadion de Kaiserslautern y recibirá la visita de España que quiere repetir el título que ganó el año pasado. Las alemanas serán un duro rival para las españolas en una Liga de Naciones que sería histórica para la ‘Roja’.

En las semifinales, Alemania se instaló en la final después de dejar a un lado a su similar de Francia. Era una dura prueba para las teutonas que lograron dar el golpe gracias a un gol de Klara Bühl en condición de local en el partido de ida, mientras que, en suelo francés, igualaron a dos goles. Nicole Anyomi abrió la cuenta y Bühl volvió a anotar. Las ‘Bleus’ marcaron con Melvine Malard y Clara Mateo.

España, por su parte, que contó con el regreso de Jenni Hermoso y de Mapi León tuvo que enfrentar a Suecia. De local superaron la prueba con un contundente 4-0 con dobletes de Alexia Putellas y Claudia Pina. En la vuelta, Alexia puso el quinto en el marcador global. La final también será con formato de ida y vuelta arrancando en Alemania y cerrando en suelo español.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE ALEMANIA VS ESPAÑA POR LA UEFA WOMEN’S NATIONS LEAGUE ESTE VIERNES 28 DE NOVIEMBRE

El partido entre Alemania y España por la ida de la final de la UEFA Women’s Nations League en el Fritz-Walter Stadion de Kaiserslautern se jugará a partir de las 2:30 de la tarde en horario de Colombia. Este será el primero de dos partidos para definir a la campeona y las españolas podrían repetir título. El juego se podrá ver por ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ALEMANIA VS ESPAÑA

Colombia, Ecuador y Perú: 2:30 P.M.

México: 1:30 P.M.

Bolivia y Venezuela: 3:30 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 4:30 P.M.