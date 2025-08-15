Actualizado:
Alerta en Colombia: habitual convocado sería excluido del Mundial 2026
El jugador podría incluso no ser tenido en cuenta para los próximos partidos de Eliminatorias.
En menos de un mes la Selección Colombia volverá a la acción con los últimos dos partidos de Eliminatorias al Mundial 2026, donde el conjunto ‘Tricolor’ enfrentará a Bolivia de local y posteriormente visitará Venezuela, el 4 y 9 de septiembre, respectivamente.
El equipo dirigido por el técnico Néstor Lorenzo todavía no ha logrado obtener su cupo a la cita orbital que se llevará a cabo en México, Canadá y los Estados Unidos, sufriendo una mala racha de 6 partidos sin obtener triunfos, sumando tres empates consecutivos en las últimas fechas.
Jugador de Selección Colombia vive momento crítico en su club
Uno de los futbolistas que habitualmente es convocado por el técnico Néstor Lorenzo es el mediocampista Kevin Castaño, jugador antioqueño que llegó a River Plate en marzo de este año a cambio de 12 millones de euros y que despertó alta expectativa en el aficionado ‘Millonario’, sin embargo, sus últimas presentaciones han sido altamente criticadas.
El mediocampista de apenas de 24 años no viene destacándose en el equipo dirigido por Marcelo Gallardo, incluso, el entrenador argentino decidió cambiarlo en el entretiempo del más reciente partido por Copa Libertadores ante Libertad, algo que nunca había hecho el ‘muñeco’, demostrando una clara señal de su flojo memento.
Kevin Castaño despierta duras críticas
Varios han sido los comentarios que han surgido con el reciente desempeño de Kevin Castaño en River Plate, en suelo argentino, por ejemplo, el medio TyC Sports le dio una calificación alarmante de 3 puntos en su partido contra Libertad, argumentando que no tuvo peso en los 45 minutos que estuvo en cancha y que no está demostrando el alto valor por el que fue comprado.
Por otro lado, el comentarista deportivo de Antena 2, Carlos Antonio Vélez, aseguró que el mediocampista está en “degradación”, asegurando que es preocupante el nivel del colombiano, una situación que podría relegarlo en la titular de River y en consecuencia su presencia en la selección cafetera, colocando en duda su presencia en el Mundial 2026 frente a otros jugadores que podrían ganarle el puesto, tales como Nelson Deossa, Jorge Carrascal, Gustavo Puerta y hasta el propio Matheus Uribe.
