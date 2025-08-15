Alerta en Colombia: habitual convocado sería excluido del Mundial 2026

En menos de un mes la Selección Colombia volverá a la acción con los últimos dos partidos de Eliminatorias al Mundial 2026, donde el conjunto ‘Tricolor’ enfrentará a Bolivia de local y posteriormente visitará Venezuela, el 4 y 9 de septiembre, respectivamente.

El equipo dirigido por el técnico Néstor Lorenzo todavía no ha logrado obtener su cupo a la cita orbital que se llevará a cabo en México, Canadá y los Estados Unidos, sufriendo una mala racha de 6 partidos sin obtener triunfos, sumando tres empates consecutivos en las últimas fechas.

