Actualizado:
Dom, 05/10/2025 - 08:05
Alerta en Selección Colombia: convocado para amistosos se lesionó
La Selección Colombia enfrentará a México y Canadá en partidos amistosos.
Se encendieron las alarmas en la Selección Colombia, después de que uno de los jugadores convocados por el director técnico Néstor Lorenzo para los partidos contra México y Canadá del 11 y 14 de octubre, respectivamente, sufriera una lesión jugando con su club,
Se trata del defensa central Yerry Mina, quien fue este domingo 5 de octubre titular con su equipo Cagliari en el duelo contra Udinese por la fecha 6 de la Serie A de Italia.
Mina solo pudo estar 17 minutos en cancha, ya que sintió una molestia en una de sus extremidades, por lo que fue sustituido.
ATENCIÓN A ESTA IMAGEN: por molestias, Yerry Mina debió ser sustituido a los 20 minutos del empate 1-1 entre Udinese y Cagliari por la fecha 6 de la #SerieAxESPN— SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2025
📺 Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Zill9oRWaE
La lesión de Mina se registró en los primeros minutos del encuentro, por lo que se prevé que se trate de un problema muscular.
A falta de confirmación, el defensor sería baja en la Selección Colombia para los compromisos contra México y Canadá, los cuales son válidos por la fecha FIFA y le servirán al entrenador Néstor Lorenzo para empezar a prepara la Copa del Mundo.
En próximas horas se espera que tanto Cagliari como la Federación Colombiana de Fútbol den a conocer la situación del zaguero y su posible reemplazo en la convocatoria.
20’ | CAMBIO— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) October 5, 2025
Esce Mina, entra Adopo.#UdineseCagliari 0-0
Tres centrales que podrían reemplazar a Yerry Mina en la Selección Colombia
En caso de confirmarse su baja en la Selección Colombia, el entrenador Néstor Lorenzo podría sorprender con la convocatoria de algún jugador que no ha tenido la oportunidad de sumar minutos en el equipo nacional.
También hay otros nombres de futbolistas ya han sido convocados y han jugado algunos encuentros con la Selección Colombia.
En el listado de candidatos están William Tesillo de Atlético Nacional, Jhohan Romaña de San Lorenzo de Argentina y Willer Ditta.
Fuente
Antena 2