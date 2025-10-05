Cargando contenido

Néstor Lorenzo reconoció molestia con jugadores de Colombia
Néstor Lorenzo reconoció molestia con jugadores de Colombia.
Fotos de AFP
Fútbol
Actualizado:
Dom, 05/10/2025 - 08:05

Alerta en Selección Colombia: convocado para amistosos se lesionó

La Selección Colombia enfrentará a México y Canadá en partidos amistosos.

Se encendieron las alarmas en la Selección Colombia, después de que uno de los jugadores convocados por el director técnico Néstor Lorenzo para los partidos contra México y Canadá del 11 y 14 de octubre, respectivamente, sufriera una lesión jugando con su club,

Se trata del defensa central Yerry Mina, quien fue este domingo 5 de octubre titular con su equipo Cagliari en el duelo contra Udinese por la fecha 6 de la Serie A de Italia.

Mina solo pudo estar 17 minutos en cancha, ya que sintió una molestia en una de sus extremidades, por lo que fue sustituido.

La lesión de Mina se registró en los  primeros minutos del encuentro, por lo que se prevé que se trate de un problema muscular.

A falta de confirmación, el defensor sería baja en la Selección Colombia para los compromisos contra México y Canadá, los cuales son válidos por la fecha FIFA y le servirán al entrenador Néstor Lorenzo para empezar a prepara la Copa del Mundo.

En próximas horas se espera que tanto Cagliari como la Federación Colombiana de Fútbol den a conocer la situación del zaguero y su posible reemplazo en la convocatoria.

Lea también
Image
Falcao García y Jardim

¿Cuál será el futuro de Falcao? Vicepresidente Mónaco contestó

Ver más
Lea también
Image
James Rodríguez, futbolista colombiano

[Video] James Rodríguez volvió a celebrar: hizo gol en León vs Toluca

Ver más

Tres centrales que podrían reemplazar a Yerry Mina en la Selección Colombia

En caso de confirmarse su baja en la Selección Colombia, el entrenador Néstor Lorenzo podría sorprender con la convocatoria de algún jugador que no ha tenido la oportunidad de sumar minutos en el equipo nacional.

También hay otros nombres de futbolistas ya han sido convocados y han jugado algunos encuentros con la Selección Colombia.

En el listado de candidatos están William Tesillo de Atlético Nacional, Jhohan Romaña de San Lorenzo de Argentina y Willer Ditta.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Selección Colombia

Colombia

Imagen
Selección Colombia

Selección Colombia

Imagen
Yerry Mina

Yerry Mina

Imagen
Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo

Cargando más contenidos

Fin del contenido