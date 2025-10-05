Alerta en Selección Colombia: convocado para amistosos se lesionó

Se encendieron las alarmas en la Selección Colombia, después de que uno de los jugadores convocados por el director técnico Néstor Lorenzo para los partidos contra México y Canadá del 11 y 14 de octubre, respectivamente, sufriera una lesión jugando con su club,

Se trata del defensa central Yerry Mina, quien fue este domingo 5 de octubre titular con su equipo Cagliari en el duelo contra Udinese por la fecha 6 de la Serie A de Italia.

Mina solo pudo estar 17 minutos en cancha, ya que sintió una molestia en una de sus extremidades, por lo que fue sustituido.