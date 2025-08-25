Alerta en Selección Colombia: jugadores que están "en muy mal momento"

La Selección Colombia está a pocos días de terminar su participación en la Eliminatoria Sudamericana enfrentando el jueves 3 a Bolivia en Barranquilla y el martes 9 de septiembre a Venezuela en Maturín. El equipo nacional afrontará los compromisos con el objetivo de acabar la mala racha de seis jornadas sin ganar y con la meta de asegurar la clasificación a la Copa del Mundo.

Para afrontar los dos últimos duelos del clasificatorio se espera que el director técnico Néstor Lorenzo convoque a los jugadores que están en mejor momento, teniendo en cuenta que hace pocas semanas dieron inicio la mayoría de ligas.

Nombres como el de Luis Díaz, Richard Ríos, Daniel Muñoz, Jhon Córdoba y Jhon Jader Durán se mantendrían en el listado, mientras que otros podrían estar en duda.