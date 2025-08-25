Actualizado:
Lun, 25/08/2025 - 11:34
Alerta en Selección Colombia: jugadores que están "en muy mal momento"
La Selección Colombia enfrentará a Bolivia y a Venezuela en las dos últimas jornadas de la Eliminatoria.
La Selección Colombia está a pocos días de terminar su participación en la Eliminatoria Sudamericana enfrentando el jueves 3 a Bolivia en Barranquilla y el martes 9 de septiembre a Venezuela en Maturín. El equipo nacional afrontará los compromisos con el objetivo de acabar la mala racha de seis jornadas sin ganar y con la meta de asegurar la clasificación a la Copa del Mundo.
Para afrontar los dos últimos duelos del clasificatorio se espera que el director técnico Néstor Lorenzo convoque a los jugadores que están en mejor momento, teniendo en cuenta que hace pocas semanas dieron inicio la mayoría de ligas.
Nombres como el de Luis Díaz, Richard Ríos, Daniel Muñoz, Jhon Córdoba y Jhon Jader Durán se mantendrían en el listado, mientras que otros podrían estar en duda.
Jugadores de la Selección Colombia que están en muy mal momento
Este lunes 25 de agosto, Carlos Antonio Vélez hizo un balance de la actualidad de los jugadores que han sido habitualmente convocados a la Selección Colombia.
Vélez resaltó que hay cinco futbolistas que están en "muy mal momento", pero a pesar de eso, serían convocados por Néstor Lorenzo.
Se trata del portero Camilo Vargas, los defensas Jhon Janer Lucumí y Johan Mojica y los mediocampistas James Rodríguez y Jefferson Lerma.
En el caso de Camilo Vargas, el guardameta ha recibido 10 goles en los últimos tres partidos jugados con la camiseta de Atlas. A pesar de que el colombiano no ha sido el gran responsable, la cantidad de anotaciones sufridas ha generado preocupación.
Por el lado de Jhon Janer Lucumí, el zaguero fue criticado en la derrota de su equipo Bologna ante la Roma el pasado fin de semana.
El lateral Johan Mojica ha sido titular en las dos fechas de la Liga de España en Mallorca, pero su rendimiento ha sido cuestionado ante las ventajas dadas en defensa.
Finalmente, James Rodríguez recién reapareció en León, que no pasa por un buen momento, y Jefferson Lerma ha perdido la titularidad en Crystal Palace.
Fuente
Antena 2