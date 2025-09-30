Alerta Lorenzo: Canadá anunció convocatoria para enfrentar a Colombia

Cada vez falta menos para que inicie una nueva edición del Mundial de Fútbol 2026, la cual se disputará a partir de junio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. La mayoría de las eliminatorias alrededor del mundo están llegando a su fin y en Sudamérica ya se conocieron a los seis equipos que clasificaron de manera directa y en donde se encuentra justamente la Selección Colombia.

La 'tricolor' se quedó con un tiquete directo a la competencia mundialista tras clasificar en la tercera casilla de la tabla de posiciones, por lo que ya debe comenzar a pensar en la preparación para el certamen y por lo que ya estarían organizados dos compromisos amistosos, justamente ante dos de las anfitrionas, México, la cual no viene pasando por un buen presente deportivo, y Canadá, selección que ya hizo su convocatoria oficial para este reto ante el equipo comandado por Néstor Lorenzo.

Canadá confirmó la lista de convocados para enfrentar a Colombia

Se acorta el tiempo para volver a una de las competencias deportivas más importantes en el mundo y en donde la Selección de Colombia y Canadá tendrán gran protagonismo, por lo que se tendrán que empezar a prepara de la mejor manera para dejar una buena imagen en la competencia.

La escuadra canadiense no disputó eliminatorias ya que es una de las anfitrionas del torneo mundialista, por lo que el estratega, Jesse Marsch, tendrá tiempo limitado para ultimar detalles y deberá aprovechar al máximo los retos amistosos de preparación.

