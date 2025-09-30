Actualizado:
Alerta Lorenzo: Canadá anunció convocatoria para enfrentar a Colombia
Canadá hizo oficial la convocatoria de jugadores que estarán presentes en el duelo ante Colombia.
Cada vez falta menos para que inicie una nueva edición del Mundial de Fútbol 2026, la cual se disputará a partir de junio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. La mayoría de las eliminatorias alrededor del mundo están llegando a su fin y en Sudamérica ya se conocieron a los seis equipos que clasificaron de manera directa y en donde se encuentra justamente la Selección Colombia.
La 'tricolor' se quedó con un tiquete directo a la competencia mundialista tras clasificar en la tercera casilla de la tabla de posiciones, por lo que ya debe comenzar a pensar en la preparación para el certamen y por lo que ya estarían organizados dos compromisos amistosos, justamente ante dos de las anfitrionas, México, la cual no viene pasando por un buen presente deportivo, y Canadá, selección que ya hizo su convocatoria oficial para este reto ante el equipo comandado por Néstor Lorenzo.
Canadá confirmó la lista de convocados para enfrentar a Colombia
Se acorta el tiempo para volver a una de las competencias deportivas más importantes en el mundo y en donde la Selección de Colombia y Canadá tendrán gran protagonismo, por lo que se tendrán que empezar a prepara de la mejor manera para dejar una buena imagen en la competencia.
La escuadra canadiense no disputó eliminatorias ya que es una de las anfitrionas del torneo mundialista, por lo que el estratega, Jesse Marsch, tendrá tiempo limitado para ultimar detalles y deberá aprovechar al máximo los retos amistosos de preparación.
Canadá comenzará su camino de preparación rumbo al Mundial con el compromiso ante Australia el 10 de octubre en el Estadio Saputo. Cerrará la fecha FIFA del mes de Octubre contra la Selección de Colombia afrontando el duelo el 14 de este mes el Red Bull Arena (New Jersey), partidos para los cuales ya tendría definida la lista de jugadores y en donde destacan nombres como los de:
Jonathan David de la Juventus
Stephen Eustaquio de Porto
Tajon Buchanan de Villarreal
Tani Oluwayesi de Villarreal
Cyle Larin de Feyenoord
¿Cuándo inicia el Mundial 2026?
El Mundial de Fútbol 2026 dará inicio el 11 de junio de 2026 y se extenderá hasta el 19 de julio del mismo año, en lo que será la primera edición con 48 selecciones participantes y con sede compartida entre Estados Unidos, México y Canadá. Durante poco más de un mes, el torneo reunirá a los mejores equipos del planeta en una competencia histórica que marcará un nuevo formato y abrirá una etapa inédita en la organización de la Copa del Mundo.
