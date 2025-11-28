Actualizado:
Vie, 28/11/2025 - 15:34
Alex Char reveló detalles sobre elección de Barranquilla para la final de la Sudamericana 2026
Alex Char confirmó la designación de la CONMEBOL para que Barranquilla albergue la final de Sudamericana 2026.
Barranquilla fue elegida como la sede para la final de la Copa Sudamericana 2026. Tras la designación de la capital del Atlántico como la anfitriona de uno de los partidos más importantes del fútbol sudamericano, el alcalde de la ciudad, Alex Char habló sobre el impacto que representa la decisión de la CONMEBOL para el FPC.
Lea también: ¿La final de Sudamericana modifica la remodelación del Metropolitano?, Char respondió
Después de presentar el proyecto y competir con otras ciudades a lo largo del continente, finalmente la 'arenosa' se quedó con la organización de la final. En una entrevista para La FM y Deportes RCN, el alcalde confirmó detalles sobre como se realizó el proceso de elección y además reveló puntualidades sobre la remodelación del Estadio Metropolitano.
En otras noticias
Alcalde de Barranquilla habló de la llegada de la final de la Copa Sudamericana
Inicialmente, Alex Char confirmó como fue el proceso de elección para la ciudad: "Esto ha sido una intención de la ciudad desde hace más de un año. Enviamos cartas sobre nuestra intención, nuestras ganas, que estábamos preparados, que lo queríamos en Barranquilla, creo que la CONMEBOL estudio mucho nuestra solicitud, la revisaron y hoy llegué a Lima y me dijeron que viniera a hacer la presentación en este marco de la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo, hice mi presentación y minutos después la votación fue unánime".
Seguido a ello, el mandatario señaló como van los planes para los arreglos del Metropolitano: "La remodelación del estadio ya está en marcha, apenas terminé el campeonato, vamos a arrancar a remodelar. En 8 meses debemos estar terminándolo, renovado con 60.000 sillas, 15.000 más y nada más oportuno para estrenarlo que una final de Sudamericana".
Por último, Char confirmó que los arreglos irán más allá de las sillas: "Además de las sillas, se va a hacer el mejoramiento interno del estadio, los baños, las zonas comunes, los camerinos, se mejorará la grama para que sea híbrida como la del Bernabéu para que podamos tener un escenario con conciertos y partidos sin tantos problemas".
¡ES OFICIAL! BARRANQUILLA CASA DE LA FINAL DE SUDAMERICANA 🔥— Deportes RCN (@DeportesRCN) November 28, 2025
El alcalde de la ciudad de Barranquilla, Alejandro Char, dio a conocer de manera oficial que serán sede de la final de la Copa Sudamericana 2026 🏆. @JFCadavid @EduardoLuisFut#LaFMMásFútbol #LaFMMásDeporte pic.twitter.com/P84Ot0TH1M
Fuente
Antena 2