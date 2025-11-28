Alex Char reveló detalles sobre elección de Barranquilla para la final de la Sudamericana 2026

Inicialmente, Alex Char confirmó como fue el proceso de elección para la ciudad: "Esto ha sido una intención de la ciudad desde hace más de un año. Enviamos cartas sobre nuestra intención, nuestras ganas, que estábamos preparados, que lo queríamos en Barranquilla, creo que la CONMEBOL estudio mucho nuestra solicitud, la revisaron y hoy llegué a Lima y me dijeron que viniera a hacer la presentación en este marco de la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo, hice mi presentación y minutos después la votación fue unánime".

Seguido a ello, el mandatario señaló como van los planes para los arreglos del Metropolitano: "La remodelación del estadio ya está en marcha, apenas terminé el campeonato, vamos a arrancar a remodelar. En 8 meses debemos estar terminándolo, renovado con 60.000 sillas, 15.000 más y nada más oportuno para estrenarlo que una final de Sudamericana".

Por último, Char confirmó que los arreglos irán más allá de las sillas: "Además de las sillas, se va a hacer el mejoramiento interno del estadio, los baños, las zonas comunes, los camerinos, se mejorará la grama para que sea híbrida como la del Bernabéu para que podamos tener un escenario con conciertos y partidos sin tantos problemas".