Alexander Arnold reveló la razón de su salida de Liverpool: ¿Luis Díaz culpable?

"Sentía que necesitaba un cambio. Es algo que quiero probar como persona y como futbolista, irme a otro lado a probarme. Entiendo al 100 % que haya gente decepcionada con mi marcha. He sido aficionado de este club toda mi vida y me ha dado la oportunidad de jugar y de conseguir todo esto, así que lo entiendo. Yo he crecido viendo a jugadores que te encantaban y se iban, jugadores que han ganado títulos y con los que sentías una conexión, así que los entiendo, porque a mí también me paso".