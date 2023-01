Alexia Putellas, Alex Morgan y una sudamericana: las nominadas al premio 'The Best'

Las jugadoras del Barcelona Aitana Bonmatí y Alexia Putellas figuran entre las 14 nominadas al premio The Best de la FIFA, según confirmó este jueves el organismo, que anunciará el nombre de las tres finalistas a principios de febrero.

Putellas, que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en un entrenamiento con la selección española previo a la Eurocopa de Inglaterra del último verano, repite como candidata a este galardón que ya obtuvo el año pasado, junto al Balón de Oro que también ha vuelto a conseguir en la edición de 2022.



Primera jugadora que logra dos veces consecutivas el prestigioso premio de la revista "France Football", Putellas fue pieza clave en el exitoso año del Barcelona, con el triplete de la Liga, la Copa de la Reina y la Supercopa, además del subcampeonato de la Liga de Campeones, junto a su compañera Aitana Bonmatí, que repite este año candidatura al premio "The Best".



La centrocampista del Barcelona fue elegida integrante del equipo de la Eurocopa y de la Liga de Campeones 2021-2022.



Entre las otras nominadas figuran también la jugadora australiana del Chelsea Sam Kerr, que el año pasado fue tercera detrás de Putellas y la española Jenni Hermoso, la estadounidense Alex Morgan, segunda en 2019, y la noruega Ada Hegerber, que fue tercera en la edición de 2018.



La FIFA mantendrá abierto el plazo de votaciones abiertas hasta el 3 de febrero y posteriormente comunicará el nombre de las tres finalistas.

Las 14 nominadas por el panel de expertos de la FIFA son las siguientes:



Aitana Bonmatí (ESP/Barcelona)



Debinha (BRA/North Carolina Courage)



Jessie Fleming (CAN/Chelsea)



Ada Hegerberg (NOR/Olympique Lyon)



Sam Kerr (AUS/Chelsea)



Beth Mead (ING/Arsenal)



Vivianne Miedema (NED/Arsenal)



Alex Morgan (USA/Orlando Pride/San Diego Wave)



Lena Oberdorf (GER/Wolfsburgo)



Alexandra Popp (GER/Wolfsburgo)



Alexia Putellas (ESP/Barcelona)



Wendie Renard (FRA/Olympique Lyon)



Keira Walsh (ING/Manchester City/ Barcelona)



Leah Williamson (ING/Arsenal).