Alexia Putellas, mejor jugadora del mundo, habló del 'veto' en la Selección Colombia

La jugadora del Barcelona Alexia Putellas, ganadora de las dos últimas ediciones del Balón de Oro y del premio 'The Best' de la FIFA, dijo que se han "filtrado conversaciones" y que esta situación "no beneficia a nadie", en referencia a las diferencias entre las internacionales españolas y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Vea también: El 'veto' de Yoreli le dio la vuelta al mundo: "exigimos acciones a los responsables"



La futbolista catalana, que está lesionada y no figura entre las quince jugadoras que han declinado acudir a las convocatorias del seleccionador Jorge Vilda, analizó el conflicto, destacó que "no son rebeldes" y recalcó que es un problema "entre las jugadoras y la Federación", en una entrevista concedida a beIN SPORTS Francia.



"Queremos que las jugadoras puedan concentrarse al cien por cien en su rendimiento. Es agotador tener que pedir constantemente mejoras. Los directivos deberían mejorar nuestras condiciones sin que tengamos que pedirlo todo el tiempo", afirmó.

“Acabamos de verlo en las jugadoras de Canadá. Anteriormente, jugadoras de Colombia también lo vivieron y en su momento, Estados Unidos. Al final es un tema que vemos que se está repitiendo mucho, que las jugadoras no pueden centrar su energía total simplemente en rendir, sino que tienen que estar pendientes de otras cosas. Algunas selecciones lo consiguieron antes y otras más tarde, pero la cuestión es la misma”.

Le puede interesar: Abadía restó importancia a los rumores de veto en la Selección: "son polémicas normales del fútbol



Preguntada sobre la posibilidad de jugar en un futuro en el Olympique de Lyon, Alexia destacó que está "muy unida" al Barça, aunque señaló que en el fútbol "nunca se sabe" y resaltó que el equipo francés "lleva mucho tiempo en la élite".



Respecto a la recuperación de su lesión y su próxima vuelta a los terrenos de juego, Alexia Putellas, que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda el pasado 5 de julio, aseguró: "Si esto ha pasado, ha sido por algo y voy a volver mejor".