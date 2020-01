Alexis Henríquez anunció su retiro del fútbol profesional

Este miércoles 22 de enero, Alexis Henríquez dio una importante noticia a la afición del fútbol colombiano y en especial para los fanáticos de Atlético Nacional al anunciar su retiro del fútbol profesional.

Después de haber jugado 609 partidos desde que debutó en en 2002 con la camiseta de Once Caldas y anotado siete goles durante su carrera, Henríquez tomó la decisión después de no renovar contrato con el conjunto 'verdolaga' y no tener ofertas "importantes" para continuar.

"Después de pensarlo con la familia tomé la decisión de retirarme del fútbol profesional y dedicarme a otro proyecto; quiero pensar más en la familia", dijo en entrevista para Win Sports.

El hoy exfutbolista aseguró que contó con propuestas para seguir su carrera en otros clubes de Colombia, pero ningún ofrecimiento llenó sus expectativas teniendo en cuenta las aspiraciones de conseguir títulos. Por otro lado, contó con ofertas del exterior, las cuales declinó al no querer alejarse de su familia.

"Tuve ofertas de Colombia y afuera; con respecto a las de afuera era difícil irme y dejar a la familia; los proyectos en Colombia no eran tan buenos para pelear título, entonces tomo la decisión", afirmó.

Henríquez manifestó que no se imaginaba regresar al Atanasio Girardot para enfrentar a Nacional, por lo que también se motivó a retirarse del fútbol.

Por último, aclaró que no tienen ningún lesión a pesar que en 2017 sufrió un problema en uno de los dedos de su pie por lo que tuvo temor de que fuera un tumor maligno, el cual se descartó.

Alexis Henríquez ganó 18 títulos durante su carrera entre los que se destacan dos Copas Libertadores y una Recopa Sudamericana.