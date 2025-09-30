Alfaro le daría la mano a Chile: pidió a estelar entrenador como solución

Sin duda alguna, la selección de Chile necesitará cambiar la página después de las Eliminatorias Sudamericanas. Fueron últimos en la tabla de posiciones de las clasificatorias y volvieron a quedar eliminados de manera anticipada sin la posibilidad de jugar el Mundial. La última vez que afrontaron un ciclo mundialista fue nada más ni nada menos que en 2014 que superaron a España en fase de grupos.

Vea también: Lorenzo encontró en la sub 20 el delantero que quiere en la Selección Colombia mayor

Chile tuvo en las Eliminatorias a tres entrenadores y ninguno pudo alcanzar la sexta o séptima casilla que les podía dar la clasificación para disputar el Mundial. Eduardo Berizzo empezó la gestión, luego llegó Ricardo Gareca que dejó el cargo antes de las dos últimas fechas y Nicolás Córdova que despidió el camino de las clasificatorias con una derrota y un empate.

Con la necesidad de un cambio generacional en la selección de Chile, además de la urgencia de definir al nuevo director técnico para las Eliminatorias del 2030, Gustavo Alfaro, entrenador de Paraguay se atrevió a recomendar a un estratega para el combinado austral.

GUSTAVO ALFARO PIDIÓ A MANUEL PELLEGRINI PARA LA SELECCIÓN DE CHILE

Gustavo Alfaro logró sellar la clasificación con la selección de Paraguay para el Mundial, mientras que Chile no pudo regresar a una cita orbital. En ese sentido, el entrenador argentino pidió un cambio grande en la ‘Roja’, nada más ni nada menos con la revolución de volver a contar con un estratega chileno que pueda cambiar la historia.

En DSports, Gustavo Alfaro afirmó que ya tendría su candidato para la selección austral. Se trata nada más ni nada menos que de Manuel Pellegrini que tiene contrato con el Real Betis y que ya ha coqueteado en varias ocasiones con la posibilidad de tomar las riendas de la ‘Roja’.

Le puede interesar: DT del Barcelona pidió 'bajarle los humos' a Lamine Yamal y advirtió al PSG

El entrenador argentino sentenció que el actual estratega del Betis es la opción ideal para solucionar este mal momento por el que pasa Chile, “a mí me encantaría verlo dirigiendo a la Selección Chilena. Habrá que ver si están dadas las condiciones, si Manuel quiere y si el país quiere”.

Alfaro sentenció que Manuel Pellegrini tiene cosas por ofrecer en las Eliminatorias del 2030 y volver a llevar a Chile a un Mundial, “es de esas personas que le dan un valor agregado a los lugares donde están”. La cosa compleja seria poder convencer a Pellegrini para que firme con la ‘Roja’.

Además de lo anterior, Gustavo Alfaro destacó al ‘Ingeniero’ con importantes cualidades y con el prestigio que se ha ganado en selección de Chile, “es una persona que ha hecho tanto y ha llevado el prestigio del fútbol chileno a lugares tan altos, que me parece que sería muy lindo poder verlo al frente de la Selección chilena”.

EL ANÁLISIS DE ALFARO DE LA SELECCIÓN DE CHILE Y SU FRACASO

Mientras aportó dándole la clave a Chile de quién debe ser el entrenador en el próximo curso, Gustavo Alfaro afirmó que el mal momento de los australes se da por “tal vez, las razones hay que buscarlas en esos lugares. Chile vive las consecuencias de algunas cosas o algunos factores que, si se corregían a tiempo, hoy la realidad sería otra”.

Lea también: Llegó primero el autogol: Ríos deja perdiendo a Benfica en Champions

Dejó claro que las sensaciones de jugar el Mundial no tienen comparación y que esto supera la posibilidad de actuar en la Copa América, “si me dan a elegir entre participar en una Copa del Mundo o ganar una Copa América, yo sé que una estrella no se cambia nunca, pero jugar el Mundial es totalmente diferente, es algo único”.