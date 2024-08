Alfredo Arias contó la verdad de su salida de Medellín: la decisión estaba tomada

Deportivo Independiente Medellín tomó una drástica decisión para el segundo semestre de 2024 al destituir del cargo de director técnico al uruguayo Alfredo Arias, luego de caer en condición de visita 0-2 con Deportivo Cali en partido de la fecha 4 de la Liga BetPlay.

Con este resultado, el conjunto 'poderoso' confirmó su irregular inicio de temporada, ya que registraba un triunfo, tres empates y una derrota.

Los altibajos en el rendimiento generaron importantes dudas en la afición y en los directivos, teniendo en cuenta que Medellín deberá enfrentar a Palestino en los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.

Alfredo Arias habló de su salida de Medellín

Días después de su destitución, Alfredo Arias rompió el silencio y dio a conocer detalles de la charla que tuvo con Raúl Giraldo, máximo directivo del equipo, quien le comunicó que no continuaría como entrenador.

"Me manifestaron su preocupación. Me manifestaron que el tiempo se había acabado, quería que diera un paso al costado. Yo dije que no lo iba a dar, pero la decisión ya estaba tomada", explicó en diálogo con Sin Boleta.

Arias aseguró que durante su paso por Medellín dio todo y además lamentó su salida ya que estaba mentalizado en afrontar la Copa Sudamericana y los proyectos del segundo semestre de 2024.

"Yo di todo todos los días. Me duele no estar y me ha costado días recuperarme. Me había planificado para muchas cosas", afirmó.