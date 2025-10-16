Alfredo Arias definió su futuro tras quedar eliminado de Copa BetPlay

Poco a poco se van definiendo a los equipos que clasificarán a las semifinales de la Copa BetPlay, el primero de ellos fue Independiente Medellín al dejar en el camino a Santa Fe y ahora se suma América de Cali, escuadra que se encargó de eliminar a Junior de Barranquilla.

América llegó a esta instancia de la competencia con el marcador global a favor 1-2 que obtuvo en el Estadio Metropolitano y remató la serie en el Pascual Guerrero, escenario deportivo en el que el cuadro 'tiburón' se impuso por la mínima diferencia con anotación de José Enamorado y que forzó la definición desde el punto penal con victoria para el 'escarlata', hecho que desconcertó de gran manera a Alfredo Arias, pero el cual lo motivó a tomar una decisión para su futuro.

Le puede interesar: América sufrió, pero eliminó a Junior en cuartos de Copa Betplay

Alfredo Arias pasó la página y se enfoca en la Liga BetPlay

El equipo de David González sigue sorprendiendo y tras el mal momento en el que los dejó Diego Raimondi, ya ha conseguido acercarse a los puestos de clasificación de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, pero también quedarse con uno de los cuatro cupos a los semifinales de la Copa BetPlay.

La 'mechita' a pesar de haber perdido en los 90 minutos del partido de vuelta, hizo respetar su condición de local desde el cobro de los 12 pasos y dejó eliminado a Junior con un marcador de 8-7. Frente a esta situación, Alfredo Arias dejó un contundente mensaje en la rueda de prensa, en donde resaltó el trabajo de sus jugadores, su segunda victoria como visitante y también el objetivo a futuro para él y el equipo, el cual es ganar la Liga BetPlay.