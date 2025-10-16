Actualizado:
Jue, 16/10/2025 - 07:24
Alfredo Arias definió su futuro tras quedar eliminado de Copa BetPlay
Junior quedó eliminado de la Copa BetPlay y Alfredo Arias no se guardó nada con respecto a su futuro.
Poco a poco se van definiendo a los equipos que clasificarán a las semifinales de la Copa BetPlay, el primero de ellos fue Independiente Medellín al dejar en el camino a Santa Fe y ahora se suma América de Cali, escuadra que se encargó de eliminar a Junior de Barranquilla.
América llegó a esta instancia de la competencia con el marcador global a favor 1-2 que obtuvo en el Estadio Metropolitano y remató la serie en el Pascual Guerrero, escenario deportivo en el que el cuadro 'tiburón' se impuso por la mínima diferencia con anotación de José Enamorado y que forzó la definición desde el punto penal con victoria para el 'escarlata', hecho que desconcertó de gran manera a Alfredo Arias, pero el cual lo motivó a tomar una decisión para su futuro.
Le puede interesar: América sufrió, pero eliminó a Junior en cuartos de Copa Betplay
Alfredo Arias pasó la página y se enfoca en la Liga BetPlay
El equipo de David González sigue sorprendiendo y tras el mal momento en el que los dejó Diego Raimondi, ya ha conseguido acercarse a los puestos de clasificación de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, pero también quedarse con uno de los cuatro cupos a los semifinales de la Copa BetPlay.
La 'mechita' a pesar de haber perdido en los 90 minutos del partido de vuelta, hizo respetar su condición de local desde el cobro de los 12 pasos y dejó eliminado a Junior con un marcador de 8-7. Frente a esta situación, Alfredo Arias dejó un contundente mensaje en la rueda de prensa, en donde resaltó el trabajo de sus jugadores, su segunda victoria como visitante y también el objetivo a futuro para él y el equipo, el cual es ganar la Liga BetPlay.
“Hoy volvimos a ganar de visita y mantuvimos el arco en cero. Pero es una eliminación que duele, estuvimos muy cerca. Planteamos el partido como debía hacerlo ante un rival fuerte. Ahora hay que enfocarse en la Liga. Estoy orgulloso de este grupo. Veníamos de perder dos partidos de local y el fútbol es como un velero, cuando el viento se pone en contra y mueves bien las velas, se moverá más rápido el barco. Perder de local fue duro, pero ganamos en cancha de Alianza y América”.
En otras noticias: Selección Colombia ¿Quién sí y quién no?
Lea también: Primera baja del Junior de cara al próximo semestre: Se va un referente
Próximo partido de Junior en Liga BetPlay
El siguiente reto de Alfredo Arias al mando de la escuadra barranquillera en busca del título de la Liga BetPlay, será justo en el marco de la fecha 17 cuando reciba en el Metropolitano a Deportivo Pereira el sábado 18 de octubre sobre las 18:20 hora local.
Fuente
Antena 2