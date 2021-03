Alfredo Morelos, elegido mejor jugador del mes en Escocia

Después de conseguir anticipadamente el título de la Scottish Premiership con Rangers de Glasgow, el delantero colombiano Alfredo Morelos continua celebrando al ser elegido este martes 30 de marzo como el mejor jugador del mes en la liga de Escocia.

Morelos fue determinante para los 'Light Blues' ya que anotó en los tres partidos que disputó en el tercer mes de 2021. (Vs. Celtic; Vs. Livingston y Vs. St Mirren). También registra una racha de cinco compromisos marcando de forma consecutiva.

Lea también: "Carbonero es uno solo": colombiano responde al ser comparado con Messi en Argentina

Esta es la segunda ocasión en la que el colombiano recibe este reconocimiento tras haberlo ganado en septiembre de 2019.

A lo largo de la temporada, el colombiano consiguió 11 goles en 25 partidos por liga local.

Ahora, Alfredo Morelos junto con sus demás compañeros de Rangers iniciarán la participación en la Copa de Escocia, cuando enfrenten este sábado a Cove Rangers.

Le puede interesar: Fredy Guarín: el problema que estaría viviendo el jugador de Millonarios

Los de Glasgow también se alistan para arranque la nueva temporada de la Scottish Premiership el próximo domingo 11 de abril recibiendo en el Ibrox Stadium a Hibernian,