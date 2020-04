Alfredo Morelos no se olvida de Colombia y hace millonaria donación

Alfredo Morelos no ha tenido el inicio de año esperado y así lo comprueban la poca cantidad de goles anotados y algunos de los problemas que ha tenido con el cuerpo técnico del club, en cabeza de Steven Gerrard, con quien su último inconveniente se produjo tras regresar tarde a una concentración, luego de haber solicitado un permiso especial para viajar al país para hacerse cargo de una situación personal.

Sin embargo, más allá de esto, el paso de Morelos por el fútbol escocés ha sido bastante favorable y sus goles lo han puesto en la mira de una gran cantidad de clubes ingleses a los cuales podría ir para la próxima temporada. Pero, más allá de esto, dejando a un lado lo futbolístico, Morelos no se olvida de su país y por eso realizó una millonaria donación, para los más necesitados, durante esta pandemia.

A través de su representante y abogado, Michael Gorman, se conoció que Morelos donó 75.000 libras al país, es decir, poco más de 350 millones de pesos, que serán distribuidos entre quienes más lo necesiten, a través de su fundación, algo que ya había hecho en algunas otras ocasiones y que vuelve a demostrar la solidaridad del atacante nacido en Cereté, respecto a la difícil situación que pueden estar viviendo varios de sus compatriotas.

"Mi cliente Alfredo Morelos se comprometió a donar 75.000 libras esterlinas para ayudar a familias vulnerables en Colombia durante la pandemia. Alfredo ha donado más de 300.000 libras esterlinas (casi 1.500 millones de pesos colombianos) a su Fundación Alfredo Morelos y a otras asociaciones caritativas en el último año", señala la publicación del mencionado Gorman.

Client @morelos2106 has pledged £75,000 to help underprivileged families in Colombia during the pandemic.



Alfredo has donated over £300,000 to his @Fundacionalfre2 and other charitable groups in the past year. #ProyectoColombia