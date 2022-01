Alfredo Morelos quiere hacer una gran Champions con el Rangers

El colombiano Alfredo Morelos se ha puesto como objetivo de futuro la Liga de Campeones para el futuro y ha confirmado que está muy feliz en el Rangers de Glasgow.

"Me siento muy bien. Me nombraron jugador del mes en diciembre en la liga. He marcado goles, estoy bien físicamente y ya veremos qué ocurre en el futuro. Seguiré trabajando muy duro y peleando. Además ahora estoy en la convocatoria de Colombia, así que espero seguir en el futuro. Ahora mismo estoy concentrado en el Rangers", dijo Morelos respecto a su futuro.



"Mi familia también está muy bien aquí. Mi hija se ha criado aquí y estoy encantado con ello. Jugar en la Champions es una gran motivación para mí y vamos a luchar por ello", añadió.



El Rangers marcha primero en la tabla, con cuatro puntos de ventaja respecto al Celtic de Glasgow y la temporada pasada, aunque ganó el título, cayó en las rondas previas de la máxima competición continental.

'El Búfalo' ha jugado treinta partidos esta temporada y ha marcado trece goles. En la tabla de máximos goleadores de la liga escocesa, Morelos marcha segundo con ocho tantos, uno menos que Tony Watt, del Dundee United.