Algo nunca visto en la historia del fútbol: el récord que tiene a tiro Linda Caicedo

Linda Caicedo es una de las jugadoras más importantes del mundo actualmente, eso se ha evidenciado tras sus diferentes nominaciones internacionales y por el protagonismo que ha tenido con su participación dentro de la Selección Colombia.

Teniendo en cuenta el gran papel que ha hecho esta jugadora, traemos un récord que solo Caicedo podría cumplir con 17 años y que, además, podría ser único en la historia del fútbol, al menos en Colombia.

De la cifra de la que hablamos tiene una connotación internacional, se trata de que Linda puede ser la primera futbolista en jugar el mundial de las tres categorías en un solo año, pero para lograr eso, solo queda esperar su participación en el Mundial de mayores que se dará en 2023.

Desglosando un poco mejor esta información, Caicedo ya disputó el mundial de la sub 20 en agosto de este año; después fue al sub 17, donde quedó subcampeona, que se dio en octubre también de este 2022.

La joya a esta corona puede ser en Australia - Nueva Zelanda, donde la categoría absoluta tiene este reto desde julio del 2023, de ser llamada Caicedo, cumpliría con un récord que la pondría en el podio de la historia del fútbol mundial.

Lo curioso de este hecho es que todo lo vivirá en 365 días, pues se sabe que existen otros futbolistas colombianos que han participado en los tres mundiales pero en diferentes épocas:

1. Yoreli Rincón (Sub 17 en 2018, Sub 20 en 2010 y mayores en 2011 2015)

2. James Rodríguez (Sub 17 en 2007, Sub 20 en 2011 y mayores en 2014 - 2018)

3. Fredy Guarín (Sub 17 en 2003, Sub 20 en 2003 - 2005 y mayores en 2014)

4. Cristian Zapata (Sub 17 en 2003, Sub 20 en 2005 y mayores en 2014 - 2018)

5. Santiago Arias (Sub 17 en 2009, Sub 20 en 2011 y mayores en 2014 - 2018)

A este récord, que podría cumplir Linda Caicedo, también se uniría Gabriela Rodríguez, otra jugadora que ha disputado los dos mundiales este año y que podría ser tenida en cuenta por Nelson Abadía para la cita orbital de la absoluta en 2023.