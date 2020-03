"Algunos presidentes parecen los músicos del Titanic": presidente de Agremiados en Italia

El presidente de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Italia, Damiano Tommasi, se refirió a la continuidad del fútbol en Italia y, además de asegurar la gravedad de la situación, también fue duro con los máximos dirigentes de varios clubes importantes sobre quienes afirmó que no se daban cuenta de lo que realmente estaba sucediendo a nivel mundial, realizando un controvertido paralelo.

"(Algunos presidentes de la Serie A) Son como los músicos del Titanic, que siguen tocando mientras el barco se hunde. Si no entienden que la situación es grave estás complicado. Volver a los terrnos de juego ahora es una utopía", afirmó el dirigente de Agremiados a el diario 'Il Messaggero' de Roma. De igual forma, considerando lo complicado de la situación, es consciente que será difícil reanudar el fútbol en mayo, por lo que, más allá de su optimismo, asegura que hay que esperar con paciencia.

Así que concluyendo y pensando en las declaraciones de Uefa, donde se consideró que la temporada se reanude en mayo, fue claro: "Me temo que habrá que esperar para que las determinaciones no sean ignoradas. En el norte el fenómeno está en constante crecimiento, como en el resto de Europa. Era correcto dar un horizonte temporal de lo que podía pasar, casi como una forma de optimismo. Pero todavía hay mucho por hacer. No es un tema para ser catastrófico u optimista, solo trato de ser realista. Comenzaremos de nuevo, pero con seguridad. Y donde se pueda, respetaremos medidas más estrictas ".

En medio de la dura crisis social que afronta Italia, varios dirigentes pusieron problemas para la suspensión de la Serie A y, desde varios lados, se espera que el deporte se reanude de la manera más pronta posible, considerando las importantes pérdidas que están generando los clubes y el gran impacto de esta situación en la disciplina.