Alianza Lima pierde a Néstor Gorosito previo de Libertadores: dura sanción

Néstor Gorosito llegó para tomar las riendas de un Alianza Lima necesitado de la gloria internacional. El club limeño debutó en la Copa Libertadores en la fase previa en donde dejó a un lado a Nacional de Paraguay, Boca Juniors y Deportes Iquique para meterse en la instancia de grupos en donde no ha tenido el mejor camino en cuatro salidas.

Los dirigidos por Néstor Gorosito están en la tercera casilla en su zona y quieren dar el golpe ante un Talleres último en la tabla de posiciones. La victoria permitiría que el elenco ‘Íntimo’ siga en la carrera por la clasificación a los octavos de final. Sin embargo, en medio de la previa del partido, Alianza Lima recibió la peor noticia.

Vea también: Revelan de qué equipo de fútbol es hincha el nuevo papa en Sudamérica

Afortunadamente para las pretensiones internacionales, esto no influye en la Copa Libertadores, pero afectará fuertemente a la institución en la Liga peruana en próximas semanas. Néstor Gorosito sufrió una drástica sanción por quejarse de la terna arbitral en su último encuentro liguero.

LA FUERTE SANCIÓN QUE SALPICA A ALIANZA LIMA

Los hechos ocurridos se dieron en el partido de Alianza Lima en condición de local ante Cienciano. La visita sacó el resultado gracias a un polémico final por las expulsiones de Paolo Guerrero y Carlos Zambrano en un penalti que Cristian Cueva no falló.

Néstor Gorosito se quejó airadamente del arbitraje afirmando que, “trastoca todo lo del árbitro, es una consecuencia de lo que venimos sufriendo desde el principio del torneo, no es de ahora, duele y lastima porque al alcance nuestro como cuerpo técnico está trabajar, venir, entrenar, preparar el partido, dosificar, ataquemos por acá, y dirigir y hasta allí legamos como cuerpo técnico”.

También sostuvo que, “tiene que haber gestiones para que no nos pase lo que nos pasa normalmente todos los partidos. A los 2 o 3 minutos tarjeta amarilla de forma constante para nosotros. Después vemos en los partidos, porque uno ve todos los partidos, entonces da la casualidad de que a todos lo que se están arrimando arriba empiezan a perjudicar. Tienen que haber alguien que digite, pero a nosotros no nos alcanza con eso. No es una cosa que nosotros podamos solucionar”.

Le puede interesar: Los tres arqueros que convocará Lorenzo: este será el titular ante Perú

En el final, Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y Franco Navarro, director deportivo también fueron expulsados por protestar, pero a Navarro se le fue un poco la mano como Néstor Gorosito. Después de los hechos, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) dio a conocer la resolución en donde los dos jugadores fueron penalizados con una fecha, mientras que todo el peso cayó para con el entrenador y Navarro.

Néstor Gorosito y Franco Navarro recibieron ambos la drástica sanción de ocho partidos sin poder estar dentro del banquillo. Vale la pena destacar que estas sanciones son únicamente en la Liga de Perú y el entrenador sí podrá estar al frente ante Talleres por la Libertadores este jueves 1 de mayo.

GOROSITO Y NAVARRO NO FUERON LOS ÚNICOS SANCIONADOS

Además de la situación del cuerpo técnico, la hinchada en el Estadio Alejandro Villanueva también recibió castigo. Los aficionados en ese partido ante Cienciano protagonizaron disturbios. La terna arbitral se percató y entregaron el reporte en donde destacaron el lanzamiento de proyectiles.

Lea también: Ancelotti estaba destinado a ser DT de Brasil: lo anticiparon hace 33 años

Con esto, el recinto deportivo deberá pagar una fecha de sanción por la actuación de los aficionados que dañaron la fiesta en el Alejandro Villanueva. Afortunadamente, solo será por una jornada y no tendrán que cerrar el estadio por más fechas para su público. Sin embargo, esto debe quedar como registro para que no se vuelva a presentar un caso así.