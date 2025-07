Alianza Lima sufriría lo peor: habría baja para TODO el semestre

Néstor Gorosito tiene el gran objetivo de sacar campeón a Alianza Lima del Torneo Apertura 2025. La necesidad es clara para estas dos últimas fechas que restan para terminar el primer certamen de dos. Los aliancistas deben todavía una jornada, por lo que les queda definir nueve puntos con la esperanza de superar a Universitario de Deportes que lidera la tabla de posiciones con tres unidades de ventaja.

Con eso en mente, el entrenador argentino espera sacar adelante lo hecho durante este primer tramo con jugadores vitales como Carlos Zambrano, Paolo Guerrero y Hernán Barcos como las máximas figuras dentro del onceno aliancista. En ese orden de ideas, Alianza Lima debe dar el golpe.

Sin embargo, en medio de las últimas jornadas para que se acabe el Torneo Apertura que puede dejar a Alianza Lima con serias chances de proclamarse campeón del 2025 si ganan la copa en el siguiente torneo, se conoció la peor noticia para Néstor Gorosito y para un referente que no podría cerrar estas últimas tres jornadas que restan.

LA BAJA QUE TENDRÁ ALIANZA LIMA PARA LO QUE RESTA DEL TORNEO

Alianza Lima debe afrontar el reto de medirse con Binacional y con UTC Cajamarca. Dos duelos que pueden ser claves y determinantes para sellar el título en el primer semestre. Además, el 16 de julio tendrán que enfrentar a Gremio de Porto Alegre en la Copa Sudamericana.

En ese sentido, Carlos Zambrano, referente del club y una de las máximas figuras en la zaga central confirmó en Exitosa Deportes que tiene una lesión que lo sacaría de los dos encuentros que restan, “me hice la resonancia y, según los resultados, tengo un pequeño desgarro. No es tan grave, es de primer grado, de 10 a 14 días de para”.

Alianza Lima enfrentará el 5 de julio al Binacional, por lo cual, seguramente no estará en dicho compromiso. El 12 de julio se medirá con UTC Cajamarca. Podría llegar apenas si se acelera la recuperación, pero parece difícil que pueda regresar a las canchas para ese entonces.

CARLOS ZAMBRANO RESPONDIÓ SI PODRÁ JUGAR O NO ANTE CAJAMARCA

Después de confirmar el desgarro y su posible salida, Carlos Zambrano también dejó abierta la posibilidad de regresar a las canchas antes de enfrentar a la UTC Cajamarca en condición de visitante. El zaguero central sentenció que mucho dependerá de su edad.

Carlos Zambrano se sinceró con el plan y si buscará acelerar su recuperación o no, “cada jugador se conoce. Cuando sé que puedo dar, voy a estar en el campo. Pero hoy en día, con mi edad, no estoy para arriesgar mucho tampoco. Quiero estar en Cajabamba”. Aseguró que quiere estar en dicho compromiso, pero no va a acelerar nada.

Lo que ya está claro es que no podrá jugar el último partido en condición de local en el primer semestre. Carlos Zambrano no estará ante Binacional, pero espera volver a figurar en la alineación de Alianza Lima ante Cajamarca.