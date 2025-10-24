ALianza se enfrenta a La Equidad en el partido por la fecha 17 de la Liga Betplay 2025. Los de Valleduora buscarán un triunfo para mantenerse en la parte media de la tabla luego de un andar bastante irregular en el segundo semestre.

Para esta oportunidad, los vallenatos llegan en medio de buenas sensaciones sobre lo que será el futuro del equipo, con la obligación de sumar para seguir peleando el cupo a cuadrangulares. Sin embargo, el elenco cesarense también quiere sumar para marcar diferencia en el descenso.

Del lado del onceno bogotano, la expectativa parte por conseguir un triunfo o un empate que le permita seguir sumando unidades en la tabla del descenso pensando en 2026 tras la floja campaña de esta temporada.