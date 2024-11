Alivio con Manuela Vanegas en Selección Colombia y España: hay noticia

Infortunadamente, las noticias que llegaron durante la última semana no fueron para nada positivas con la salud de Manuela Vanegas. La defensora central generó curiosidad por su ausencia dentro de la Selección Colombia Femenina que enfrentó a su similar de Brasil en dos amistosos a finales de octubre.

Colombia estaba bajo la expectativa por la salud de Manuela Vanegas, pues la Real Sociedad confirmó que la antioqueña se iba a someter a un estudio electrofisiológico cardíaco invasivo. La prueba consistía en examinar el sistema eléctrico del corazón con el objetivo de detectar ritmos cardíacos anormales.

Vea también: Figura de Selección Colombia prende alarmas: intervenida por problemas cardiacos

Pese a que Manuela Vanegas no pudo estar en la Fecha FIFA ante Brasil, luchaba por regresar a la competencia con la Real Sociedad después del estudio realizado. No obstante, el equipo vasco no había expedido ningún comunicado ni ninguna información sobre los resultados de la defensora central que pudieran dictar la tranquilidad.

En el departamento médico de la Real Sociedad había dos jugadoras que esperaban recuperarse. Una de ellas, Manuela Vanegas por el problema cardiaco. Además de la colombiana, se sumaba María Valle por un tema menos sensible, pero que generaba alertas dentro de la institución.

MANUELA VANEGAS REGRESÓ A LOS ENTRENAMIENTOS

Afortunadamente, tras la incertidumbre que había por la jugadora, este viernes 8 de noviembre, Manuela Vanegas fue la novedad en el entrenamiento regresando a las dinámicas con José Luis Sánchez Vera, entrenador del club pensando en el partido del domingo 10 de noviembre contra el Deportivo La Coruña en condición de visitante.

El entrenador José Luis Sánchez Vera celebró la noticia de la recuperación de Manuela Vanegas, “las mejores noticias de la semana, además con temas de alud tan delicados. Vamos a seguir marcando los tiempos de Manu, pero el hecho de que hoy tenga casi esa alta hospitalaria y cómo respondía ese corazoncito como decimos, que siga teniendo normalidad por sesiones difíciles en la readaptación. Es una buena notica que nos ha alegrado la mañana y esperamos tenerla cuanto antes”.

Le puede interesar: Jugadoras de Barcelona se tuvieron que poner las medallas solas tras ganar Copa de la Reina

No se van a apresurar con la jugadora, pues esperarán que reciba la alta médica y pueda volver a jugar futbol. Comparó las lesionadas y sentenció que Manuela está contando las horas para volver a jugar, “María Valle no ha entrado en el momento de Manu, que, si fuera por ella, quisiera jugar el domingo, pero lo vamos a llevar despacito”.

Sin duda alguna, es la mejor noticia pensando en la convocatoria de la Selección Colombia para el mes de noviembre cuando enfrenten a Argentina, al igual que la Real Sociedad que aguarda por el regreso de la defensora central en las próximas jornadas de la Liga F.