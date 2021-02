Almirón podría ser el nuevo entrenador de la U. Católica de Chile

El ex técnico de Atlético Nacional, Jorge Almirón, no acaba de salir del Elche de España y ya está como posible candidato para dirigir a un grande del fútbol sudamericano. El estratega argentino hace unos días presentó su carta de renuncia a los directivos del conjunto español y todo parece indicar que podría llegar a sustituir a su colega Ariel Holan en la Universidad Católica de Chile.

Según el programa Al Aire Libre de la Radio Cooperativa, Almirón está entre los candidatos para reemplazar a Holan, ya que el actual entrenador de la Católica tiene ofertas para llegar a Brasil a entrenar al subcampeón de la Copa Libertadores, Santos, luego de la salida de Cuca.

Hay que recordar que en los últimos tiempos, la situación con el estratega Almirón ha sido similar, ya que su representante Cristian Bragarnik se ‘mueve’ como pez en el agua en el mundo del fútbol y por ahí de paso, Jorge Almirón, quien es uno de sus representados.

No obstante, el argentino no es el único que está sonando para llegar a la U. Católica. Los nombres de Frank Darío Kudelka (Newell’s Old Boys), Miguel Ramírez e incluso el campeón de Colombia con América de Cali, Juan Cruz Real, son las opciones que se manejarían.

Habrá que esperar la decisión que tome la junta directiva de la U. Católica, ya que los nombres que se han manejado tienen contrato con sus respectivos clubes, por lo que Almirón podría tener una leve ventaja para ser el nuevo timonel del equipo.