Álvaro Angulo 'arma guerra' entre dos clubes: revelan importante oferta

Sin duda alguna, uno de los jugadores que más ha tocado las puertas de la Selección Colombia es el lateral izquierdo, Álvaro Angulo que ha llamado la atención de propios y extraños. No obstante, Néstor Lorenzo se ha mantenido en su postura de dejar afuera al tumaqueño de las convocatorias.

Néstor Lorenzo no ha volteado a ver a Álvaro Angulo al afirmar que no marca y que no ayuda en temas defensivos. Pero, las estadísticas en Argentina con Independiente de Avellaneda no parecen estar de acuerdo con el entrenador de la Selección Colombia, siendo uno de los jugadores del plantel con más cierres y que equilibra con goles, especialmente al marcarle a grandes como Boca Juniors o Racing.

Vea también: Richard Ríos se acerca a un 'grande' de España; el técnico lo pidió

En Independiente de Avellaneda, Álvaro Angulo es intransferible. Julio Vaccari no quiere perder al lateral colombiano, pero sabe que puede haber ofertas importantes por el ex Atlético Nacional por su gran protagonismo en Argentina. Angulo jugó 23 partidos en el club e hizo todo para poder entrar en la Selección Colombia. Marcó cuatro goles y esto ha hecho que esté en las miradas de grandes elencos.

Independiente de Avellaneda ya ha dejado claro que quiere continuar con los servicios de Álvaro Angulo, pero hay un equipo de México que lo quiere. El Diario Olé escribió en sus primeras planas que, “el lateral es irremplazable en el once para Julio Vaccari”. Pese a esto, podría cambiar de rumbo con una importante oferta.

LA OFERTA TENTADORA QUE INQUIETA A ÁLVARO ANGULO Y A INDEPENDIENTE

En el programa de Antena 2, Palabras Mayores, Carlos Antonio Vélez afirmó que se trata del interés del Pumas de México, “la oferta de México de Pumas de Juárez es una oferta tentadora desde el punto de vista económico y le caería muy bien a Angulo. Independiente no lo quiere dejar ir, como tal se ganaría una plata transfiriéndolo”.

No obstante, Julio Vaccari se plantó, “la realidad es que el técnico no quiere que lo transfieran y quiere que lo ratifiquen. Le hicieron una oferta y están esperando la respuesta del jugador”. Esta propuesta formal buscaba mejorar su salario con la institución para convencerlo ante las ofertas de Pumas de México. Álvaro Angulo espera definir su futuro y en próximos días se podría definir, o bien, su continuidad en Argentina o una provechosa venta para el elenco de Avellaneda.

Le puede interesar: Richard Ríos se acerca a un 'grande' de España; el técnico lo pidió

Una guerra de dos clubes que quieren a Álvaro Angulo y harán lo imposible para poder fichar al lateral izquierdo. Independiente de Avellaneda buscaría renovar su contrato con una mejoría de salario, mientras que Pumas tendría listo un trueque, más dinero para poder contratar al colombiano.

EL TRUEQUE QUE PLANTEA HACER PUMAS

Uno busca convencerlo por el salario, además de la continuidad por el deseo de Julio Vaccari de que continúe dentro de Independiente de Avellaneda, mientras que Pumas quiere dar el golpe con una propuesta más un jugador para que el elenco argentino empiece a ceder.

Lea también: Arriero Herrera criticó a Santa Fe y tomó decisión con futuro en Once Caldas

Se trata de Ignacio Pussetto, volante argentino que toca las puertas de salida de Pumas y ven en su salida la posibilidad de convencer a Independiente de Avellaneda. Pussetto no llegaría solo, pues el club mexicano también pondría dinero encima para poder cerrar la llegada de Álvaro Angulo.

Sumado al trueque entre Angulo y Pussetto, pondrían 2 millones de dólares sobre la mesa para dar argumentos de más para fichar al lateral colombiano. El futuro de Álvaro Angulo está entre Independiente de Avellaneda o Pumas y se confirmará próximamente.