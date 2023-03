Álvaro González se destapa: futuro en la FCF, sede de la Selección y aplausos a Infantino

Cambios en el Mundial con el nuevo número de participantes

“Los cambios son solamente numéricos. Simplemente, es modificar el sistema de clasificación, pero esto no causó mucha zozobra en el grupo de las federaciones. Para Sudamérica es muy importante que se abran más cupos, ya que son más difícil las clasificatorias que en CONCACAF y Oceanía. El nivel es muy diferente, sabiendo que aquí se han conseguido la mitad de los trofeos”.

Mano de Infantino en la FIFA

“Con la llegada del nuevo presidente se han recuperado millones de dólares que tuvieron que ver con el FIFA Gate. Eso es una clara demostración de la credibilidad que tiene esta entidad con el mundo. Hay una transparencia total y esto da tranquilidad en muchos países. Hay un manto de dudas por lo que sucedió, pero desde hace 10 años no encuentran alguna prueba que pueda inculpar a alguien”.

La Copa América en Estados Unidos el 2024

“Tenemos mucha felicidad que sea en este país. En la edición del Centenario participaron 12 países y tuvo los mismos alcances de un Mundial. Los estadios tuvieron una gran afluencia de público y esto generó utilidades de más de 340 millones de dólares”.

Rotación de sede para la Selección Colombia

“No hay decisiones que no puedan ser revisadas en el fútbol. Nosotros nos sentimos bien en Barranquilla, ya que allí está feliz la gente pese a los gastos y los días que tengan que estar por esta zona. No podemos ignorar la calidez que tuvo Bogotá con el Campeonato Sub 20, tenemos un récord en CONMEBOL que difícilmente se podrá igualar. Todavía no hay solicitud oficial ni se ha analizado, pero en esto juega un papel muy importante lo que nos diga el cuerpo técnico. Si ellos nos explican las razones para un cambio, se podría analizar.

La Selección pierde acompañamiento en Bogotá

“Son 15 mil sillas menos si llevamos la Selección a Bogotá. Esto puede pesar, pero a nosotros nos importa lo que diga el cuerpo técnico para sacar los partidos adelante. Nada nos ganamos con tener las arcas llenas sin buenos resultados deportivos”.

En Palogrande ya no se pueden disputar torneos internacionales

“Manizales está vetado para eventos internacionales. Es una cosa muy distinta hablar de un torneo local a un torneo regido por la CONMEBOL. Las autoridades locales no le han puesto el suficiente cuidado y atención a los mandatarios encargados de estos eventos. Cada vez que ofrecemos a Manizales como sede para un evento nos recuerdan el incidente cuando no entregaron el estadio a tiempo por un concierto de la feria. Además, en nuestra zona no tenemos canchas de entrenamiento”.

El futuro de Álvaro González como dirigente

“Todavía tenemos muchas ganas, habrá que evaluar la labor y con esto me imagino que se pondrán muy tristes mis enemigos”.

Por ahora, no se sabe cuál será el futuro del directivo en el ámbito del FPC. Lo cierto es que después de tantos años, aún parece tener ganas de continuar a la cabeza de las organizaciones que involucran al balompié nacional.