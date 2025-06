#VOCES "Yo ni siquiera hablo con Ortega. Yo solo me acerqué a decirle algo al Tigre y me sorprendo que me saca tarjeta... Quieren estigmatizar a uno cuando sale del arco": Álvaro Montero



El compilado completo en nuestro canal de Youtube #VamosPorLa17 #EstamosEnTodosLados pic.twitter.com/HAG7Qv8Znk