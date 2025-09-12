Álvaro Montero planea su regreso a Millonarios: se traería a Falcao

Millonarios ha venido de menos a más en el semestre de clausura de la temporada 2025, en donde ya tuvieron incluso que cambiar de director técnico y llamar de regreso a Hernán Torres, estratega tolimense que tomó las riendas de un equipo que estaba en el fondo de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay y con el que ahora ya sueña con la clasificación a los cuadrangulares finales.

Sin embargo, las expectativas siguen siendo bastante bajas con respecto al futuro del equipo, ya que la plantilla de jugadores quedó bastante golpeada tras el último mercado de fichajes, en donde salieron Daniel Cataño, Álvaro Montero y Radamel Falcao. Aunque recientemente se dio a conocer por medio de las redes sociales del guardameta que milita en Vélez, que podría llegar a haber un "último baile".

Montero le propuso un último baile a Radamel Falcao

El paso de Falcao en el Fútbol Profesional Colombiano vistiendo la camiseta de Millonarios, aunque no fue el más duradero, si rindió bastantes frutos en distintos ámbitos para el equipo, el económico, anímico y, por supuesto, el deportivo, ya que a pesar de su avanzada edad el olfato goleador seguía intacto y pudo anotar en reiteradas ocasiones a difíciles rivales.

Por el momento, Falcao sigue sin equipo y a mayoría de los mercados de fichajes ya han llegado a su fin, lo que daría por entender que su retiro se acerca o que estaría aguardando a tener una nueva oportunidad con Millonarios, ya que recientemente Álvaro Montero aprovechó su presencia en redes sociales para enviarle una propuesta al 'tigre'.