Vie, 12/09/2025 - 14:17
Álvaro Montero planea su regreso a Millonarios: se traería a Falcao
Álvaro Montero ilusiona a Millonarios con su regreso y el de Radamel Falcao para un "último baile".
Millonarios ha venido de menos a más en el semestre de clausura de la temporada 2025, en donde ya tuvieron incluso que cambiar de director técnico y llamar de regreso a Hernán Torres, estratega tolimense que tomó las riendas de un equipo que estaba en el fondo de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay y con el que ahora ya sueña con la clasificación a los cuadrangulares finales.
Sin embargo, las expectativas siguen siendo bastante bajas con respecto al futuro del equipo, ya que la plantilla de jugadores quedó bastante golpeada tras el último mercado de fichajes, en donde salieron Daniel Cataño, Álvaro Montero y Radamel Falcao. Aunque recientemente se dio a conocer por medio de las redes sociales del guardameta que milita en Vélez, que podría llegar a haber un "último baile".
Montero le propuso un último baile a Radamel Falcao
El paso de Falcao en el Fútbol Profesional Colombiano vistiendo la camiseta de Millonarios, aunque no fue el más duradero, si rindió bastantes frutos en distintos ámbitos para el equipo, el económico, anímico y, por supuesto, el deportivo, ya que a pesar de su avanzada edad el olfato goleador seguía intacto y pudo anotar en reiteradas ocasiones a difíciles rivales.
Por el momento, Falcao sigue sin equipo y a mayoría de los mercados de fichajes ya han llegado a su fin, lo que daría por entender que su retiro se acerca o que estaría aguardando a tener una nueva oportunidad con Millonarios, ya que recientemente Álvaro Montero aprovechó su presencia en redes sociales para enviarle una propuesta al 'tigre'.
Vélez viene de quedar campeón de la Supercopa de Argentina al derrotar por un marcador de 2-0 sobre Central Córdoba, final en la que celebró también Montero. El portero hizo una publicación en sus redes con el trofeo, la cual comentó Radamel Falcao con un mensaje de felicitación y en donde Montero también aprovechó para dejarle un mensaje diciéndole que el fútbol lo extrañaba y le propuso un "último baile", el cual se podría llegar a dar en Millonarios.
¿Cómo le fue a Falcao en Millonarios?
Tras un nuevo y fallido paso por la máxima división del fútbol de España jugando con Rayo Vallecano, Radamel Falcao finalmente tomó la decisión de darle una oportunidad al FPC para jugar con el equipo de sus amores Millonarios, con el cual ya lleva un total de 28 partidos, más de 1.400 minutos en los cuales se ha reportado con gol en 10 oportunidades, tres de ellas en los recientes cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025.
