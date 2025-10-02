Cargando contenido

Always Ready vs Santa Fe, Copa Libertadores Femenina
Always Ready vs Santa Fe, Copa Libertadores Femenina
Antena 2
Fútbol
Actualizado:
Jue, 02/10/2025 - 15:56

Always Ready vs SANTA FE EN VIVO 2 de octubre: hora y canal para la Libertadores Femenina

Independiente Santa Fe debuta en la Copa Libertadores Femenina.

Always Ready y Santa Fe disputarán este jueves la fecha uno de la Copa Libertadores Femenina que se vive en territorio argentino.

Ambos equipos tienen la necesidad de ganar para mantener opciones de ir a la siguiente ronda.

Siga Always Ready vs SANTA FE EN VIVO 2 de octubre: hora y canal para la Libertadores Femenina

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Win+.

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 18:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 19:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:00

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Futbol

Independiente Santa Fe Femenino

Imagen

Transmisión en vivo

Imagen

Always Ready

Imagen
Copa Libertadores Femenina

Copa Libertadores Femenina

Cargando más contenidos

Fin del contenido