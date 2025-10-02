Always Ready y Santa Fe disputarán este jueves la fecha uno de la Copa Libertadores Femenina que se vive en territorio argentino.

Ambos equipos tienen la necesidad de ganar para mantener opciones de ir a la siguiente ronda.

Siga Always Ready vs SANTA FE EN VIVO 2 de octubre: hora y canal para la Libertadores Femenina

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Win+.

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 18:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 19:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:00