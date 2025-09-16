América aumenta la crisis: confirman amenazas a directivos y jugadores

Barra del América 'amenazó' a jugadores y futbolistas

Ni los ajustes en el banquillo con la salida de Gabriel Raimondi y la llegada de David González han logrado cambiar el rumbo. Esta cadena de tropiezos ha terminado por encender las alarmas en todos los sectores del club y entre sus seguidores más fieles.

La barra Barón Rojo Sur, reconocida por su fervor, ha asumido un tono mucho más radical. En un comunicado, señaló directamente a futbolistas y dirigentes por lo que considera una pérdida de identidad del equipo: “convirtieron a la Mecha en un negocio familiar”. El mensaje, que rápidamente se viralizó en redes sociales, va más allá de una simple crítica y ha puesto de manifiesto un profundo malestar que podría tener repercusiones mayores.

La frase que más inquietud causó entre hinchas y observadores fue contundente: “Ustedes quisieron jugar con el Diablo… pero ahora será el Diablo quien juegue con ustedes. Este infierno lo encenderá la gente que ama esta camiseta”. Con esta expresión, la afición organizada dejó claro que las protestas no se limitarán a las redes sociales, sino que también se trasladarán al espacio público para presionar directamente a los responsables del momento crítico.

Para reforzar su postura, los seguidores convocaron un plantón en el Parque de las Banderas, programado para este martes a las cinco de la tarde. Este acto, más que una demostración simbólica, busca ejercer presión sobre los responsables del club y marcar un punto de no retorno en la relación entre hinchada, equipo y dirigencia. Se trata de un aviso de que la paciencia se agotó y que los errores en la gestión ya no tendrán contemplaciones.